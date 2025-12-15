Advertisement
Hindi Newsविज्ञानखुल गया है 2000 साल से पुराना राज! मिस्र में मिला पालतू जानवरों का अनोखा कब्रिस्तान; 600 कंकालों को मिला था VIP ट्रीटमेंट!

खुल गया है 2000 साल से पुराना राज! मिस्र में मिला पालतू जानवरों का अनोखा कब्रिस्तान; 600 कंकालों को मिला था 'VIP' ट्रीटमेंट!

Pet cemeteries in ancient Egypt: मिस्र के प्राचीन बंदरगाह बेरेनिके में 2,000 साल पुराना एक अनोखा पालतू जानवरों का कब्रिस्तान मिला है, जिसमें 600 जानवरों को इंसानों जैसे सम्मान के साथ दफनाया गया था. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:40 AM IST
खुल गया है 2000 साल से पुराना राज! मिस्र में मिला पालतू जानवरों का अनोखा कब्रिस्तान; 600 कंकालों को मिला था 'VIP' ट्रीटमेंट!

science news in hindi: हाल ही में, मिस्र में एक ऐसी अनोखी जगह मिली है जिसने इतिहास को देखने का हमारा तरीका बदल दिया है. पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र के बंदरगाह बेरेनिके के पास 2,000 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इंसानों का नहीं, बल्कि पालतू जानवरों का कब्रिस्तान है. इस कब्रिस्तान में लगभग 600 जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिन्हें बहुत प्यार और इज्जत के साथ दफनाया गया था. यह बताता है कि पुराने जमाने के लोग अपने जानवरों को सिर्फ काम के लिए नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें परिवार का सदस्य मानते थे.

बेरेनिके में यह अद्भुत खोज
यह जगह 2011 में पहली बार खोजी गई थी. इसे खोजने वाली वैज्ञानिक मार्टा ओसिपिंस्का और उनकी टीम ने जब इस जगह की जांच की, तो वे हैरान रह गए. आमतौर पर, जानवरों को काम करने या बलि देने के बाद दफनाया जाता था. लेकिन बेरेनिके की कहानी बिल्कुल अलग है. यहां दफनाए गए 585 जानवरों में से ज्यादातर 536 बिल्लियां थीं, साथ ही 32 कुत्ते, और कुछ बंदर, पक्षी और यहां तक कि एक लोमड़ी भी शामिल थी.

इंसानों जैसा सम्मान
इस कब्रिस्तान की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जानवरों को दफनाने का तरीका बिलकुल इंसानों जैसा था, जैसे कई जानवरों को सावधानी से कपड़े के कफन में लपेटा गया था, और उनके साथ कॉलर और यादगार चीजें भी रखी गई थीं. वैज्ञानिकों को यहां बलि या धार्मिक अनुष्ठान के कोई सबूत नहीं मिले थे. इसका मतलब है कि ये जानवर किसी काम या धर्म के लिए नहीं रखे गए थे.

बीमार और घायल जानवरों की देखभाल
वैज्ञानिकों को एक और दिल छू लेने वाली बात पता चली कि, कई जानवरों को जिंदा रहते हुए चोटें लगी थीं या वे लंबे समय से बीमार थे. अगर ये जानवर सिर्फ शिकार करने या पहरा देने के लिए रखे जाते, तो बीमार होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता. लेकिन उनके मालिक ने ऐसा नहीं किया था. इन चोटों के बावजूद उनकी देखभाल की गई और मरने के बाद सम्मान से दफनाया गया. इससे यह साफ होता है कि मालिक और जानवरों के बीच गहरा प्यार और अपनापन था.

इतिहास का नया पहलू
इतिहासकार हमेशा मानते थे कि पालतू जानवरों को इतने प्यार से दफनाने की परंपरा हाल ही में शुरू हुई है. लेकिन बेरेनिके की खोज ने इस सोच को चुनौती दी है.

मिस्र में बिल्लियों को तो देवी बास्टेट से जोड़कर सम्मान दिया जाता था, लेकिन बेरेनिके में बिल्लियों के अलावा कुत्ते और दूसरे जीवों का मिलना बताता है कि उस जमाने में भी लोग अपने प्यारे दोस्तों की दोस्ती को बहुत ज्यादा महत्व देते थे. यह कब्रिस्तान हमें सिखाता है कि 2,000 साल पहले भी, इंसानों और जानवरों के बीच गहरा रिश्ता हुआ करता था. यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के दिल में अपने प्यारे साथियों के लिए कितनी जगह थी.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

