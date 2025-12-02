Advertisement
2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया

Papyrus of Ahmose: मिस्र के सक्कारा में ममी के साथ 2,000 साल पुरानी पाण्डुलिपि मिली है, जिसमें परलोक यात्रा के मंत्र और धार्मिक रहस्य लिखे हैं.

Dec 02, 2025, 01:53 PM IST
2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया

Papyrus of Ahmose: कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र में लोग मौत को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानते थे. इसी विश्वास से जुड़ी एक चौंकाने वाली खोज मिस्र के सक्कारा क्षेत्र में हुई है. जब पुरातत्वविदों ने एक पुरानी लकड़ी की ताबूत खोली, तो उन्हें उम्मीद थी कि अंदर सामान्य ममी, पट्टियां और कुछ तावीज मिलेंगे. लेकिन उन्हें जो मिला, उसने सबको हैरान कर दिया है.

ताबूत के अंदर एक बेहद सुरक्षित और खूबसूरत तरीके से लपेटी 2,000 साल पुरानी पाण्डुलिपि मिली है. यह पाण्डुलिपि इतनी अच्छी हालत में थी कि मानो समय ने इसे छुआ ही न हो, इसे पेपायरस ऑफ अहमोस नाम दिया गया है.

कौन थे अहमोस?
पाण्डुलिपि में बार-बार लिखे नाम से पता चलता है कि यह एक व्यक्ति के लिए खास बनवाई गई थी, जिसका नाम अहमोस था. माना जाता है कि वह एक सम्पन्न व्यक्ति था क्योंकि इतनी लंबी और निजी धार्मिक पुस्तक केवल अमीर लोग ही बनवा सकते थे. इसमें उनका नाम करीब 260 बार लिखा गया है ताकि मरने के बाद भी देवता उनका नाम पुकारें और उनकी आत्मा सुरक्षित बनी रहे.

ये पाण्डुलिपि आखिर थी क्या?
यह पाण्डुलिपि Book of the Dead यानी मृतकों की किताब का हिस्सा है. इसमें ऐसे मंत्र और निर्देश लिखे गए हैं, जो मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में बेहद जरूरी मानते थे. इसमें मृत्यु के बाद रास्ता बताने वाले मंत्र, बुरी आत्माओं से बचाने वाले नियम, शरीर और आत्मा को सुरक्षित रखने के उपाय, परलोक के दरवाजों को खोलने की विधि, ओसिरिस, रा और एनूबिस जैसे देवताओं को याद करने की प्रार्थनाएं शामिल थी. इन मंत्रों की मदद से मृतक सुरक्षित होकर न्याय के दरबार तक पहुंचता था, जहां उसकी आत्मा का फैसला होता था.

इतने साल कैसे सुरक्षित रही ये पाण्डुलिपि?
यह पाण्डुलिपि एक सुंदर ताबूत में ममी के साथ रखी थी. रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और बंद ताबूत ने इसे 2,000 से ज्यादा वर्षों तक बिल्कुल सुरक्षित रखा. यह खोज काफी लंबे समय के बाद मिली एक अनमोल धरोहर है.

अब कहां रखी गई यह पाण्डुलिपि?
बहुत महीनों की सफाई और संरक्षण के बाद इसे काहिरा के मिस्र संग्रहालय में रखा गया है. अब दुनिया भर से लोग इसकी झलक देखने आते हैं और प्राचीन मिस्र की आस्था और संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं.

ये भी पढ़ें: चांद को फाड़ देने का प्लान... NASA का पागलपन! अमेरिका का 'डरावना प्रोजेक्ट' जिससे खत्म हो जाती दुनिया; रशिया भी...

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

