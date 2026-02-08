समझा था कीचड़, हाथ डाला तो निकला बेशकीमती सोना...कैसे रातों-रात पलट गई इन 2 दोस्तों की किस्मत

Ancient Gold Found: स्विट्जरलैंड के बैरेनफेल्स दलदल में सोने के दो बहुत ही दुर्लभ सोने के सिक्के मिले हैं. यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इसी जगह पर 2023 में चांदी के 34 सिक्के भी मिले थे. ये सोने के सिक्के आम दुकानों पर सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे. इनका इस्तेमाल बड़े समझौतों, समाज में ऊंचा रुतबा दिखाने या भगवान को भेंट देने के लिया किया जाता था. पुराने समय के सेल्टिक लोग पानी और दलदल वाली जगहों को बहुत पवित्र मानते थे.

कैसे और किसने की यह खोज?

साल 2025 में वसंत मौसम में वोल्फगैंग नीदरबर्गर और डैनियल मोना नाम के 2 लोगों ने इन सिक्कों को खोजा. उन्हें सोने के 2 अलग-अलग के सिक्के मिले जिसमें एक का वजन 7.8 ग्राम है और दूसरे का 1.86 ग्राम है. स्विट्जरलैंड में इस काल के अब तक सिर्फ 20 सिक्के ही मिले हैं जो इन्हें बहुत कीमती और दुर्लभ बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: मिसाइल बेअसर और रडार फेल...मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखा UFO, अमेरिकी सेना के ड्रोन का वीडियो लीक

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे शुरू हुए थे सिक्के?

वैज्ञानिकों ने अनुसार सेल्टिक लोगों को सिक्कों के बारे में तब पता चला जब वे ग्रीस में सैनिक रूप से काम करते थे. वहां उन्हें वेतन के रूप में सोने के सिक्के मिलते थे और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने उन्हीं सिक्कों को देखकर अपने खुद के सिक्के बनाना शुरू कर दिया. इन सिक्कों के अगले हिस्से पर दो घोड़ों वाला रथ बना होता था.

यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

ये दलदल इतना खास क्यों है?

इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के लोग दलदलों, झीलों और नदियों को देवताओं का द्वार मानते थे. उन्हें लगता था कि यहां कीमती चीजें डालने से भगवान खुश होते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सोने के सिक्के गलती से नहीं गिरे थे और न ही इन्हें छिपाया गया था. यूरोप की कई जगहों पर ऐसे सिक्के मिले हैं.