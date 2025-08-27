5000 साल पुराना रहस्य...हड़प्पा काल में सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे भारतीय, रिसर्च में वैज्ञानिकों का दावा
विज्ञान

5000 साल पुराना रहस्य...हड़प्पा काल में सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे भारतीय, रिसर्च में वैज्ञानिकों का दावा

Harappan Civilization: भारत के जाने-माने पुरातत्वविद बी.आर.मणि की नई खोज से पता चला है कि हड़प्पा और वैदिक काल के लोग व्यापार के लिए क्या इस्तेमाल करते थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:39 AM IST
5000 साल पुराना रहस्य...हड़प्पा काल में सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे भारतीय, रिसर्च में वैज्ञानिकों का दावा

Ancient India Civilization: पुरातत्वविद बी.आर.मणि, जो कि बहुत ही जाने माने पुरातत्वविद हैं. इनके द्वारा की गई नई खोज से पता चला है कि हड़प्पा और वैदिक काल के लोग सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें निष्क कहा जाता था. मणि के मुताबिक ये सिक्के मुद्रा के तौर पर व्यापार और पूजा-पाठ में इस्तेमाल होते थे. साथ ही ये उस समय के लोगों के सामाजिक हैसियत को भी दर्शाते थे. यह खोज भारत में सोने के सिक्कों के करीब 3000 साल तक पीछे ले जाती है. इससे वैज्ञानिकों को और हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बेहतक ढंग से समझने में मदद मिलेगी.

सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था?
बीते गुरूवार की शाम को नई दिल्ली के National Museum Auditorium में बी.आर.मणि ने बताया कि निष्क नाम के सोने के सिक्के भारत के सबसे पुराने सिक्के है. उन्होंने कहा, ये सिक्के हड़प्पा या सिंधु-सरस्वती सभ्यता के समय के हैं. इस कार्यक्रम में सिक्के के जानकार, कला इतिहासकार और पुरातत्वविद मौजूद थे. पद्म भूषण से सम्मानित कैलाश नाथ दीक्षित भी शामिल थे. मणि ने आगे कहा, भारत में सोने के सिक्के कुषाण काल से पहले मौजूद नहीं थे. 

यह भी पढें: वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ये प्राचीन भारत के सिक्के हैं?
निष्क गोलाकार और डिस्क जैसे दिखने वाले सोने के सिक्के हैं जिनके बीच एक छोटा छेद होता है. पहले इन्हें सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले मनके ही माने जाते थे. हड़प्पा काल की खुदाई में मोहनजोदड़ो, लोथल और राखीगढ़ी जैसी जगहों से अलग-अलग वजन और आकार के छेद वाले सिक्के मिले हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडी में मिले सोने के सिक्कों के खजाने ने निष्क के असली मक्सद को समझने में मदद की. मंडी में मिले 40 सिक्कों की जांच करने के बाद बी.आर.मणि ने बताया कि ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थीं.

इनकी गिनती कैसे होती थी?
बी.आर.मणि ने बताया, इन सिक्कों का इस्तेमाल मुद्रा, व्यापार, संपत्ति, धार्मिक चढ़ावे और सामाजिक रुतबा दिखाने के लिए किया जाता था. उस समय किसी अमीर व्यक्ति की संपत्ति 100 या 1,000 निष्क में गिनी जाती थी. 1950-60 के दशक में लोथल की खुदाई करने वाले एस.आर.राव ने इन्हें 'छोटे मनके' कहा था जिनका व्यास 0.25 मिमी से छोटा था.

यह भी पढें: Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर... 

Harappan civilizationAncient gold coins

