भूल जाएंगे AC... इस 3000 साल पुराने 'देसी' तरीके से घर रहेगा 50% ठंडा, बिजली बिल भी आएगा ZERO!

Ancient Indian Cooling Method: गर्मी से बचने के लिए आज हम एयर कंडीशनर (AC) और कूलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये न केवल महंगे होते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं. जिस प्रकार से बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, आने वाले समय में AC हर किसी के बस की बात नहीं रहने वाली है. ऐसे समय में गर्मी से बचने का एक पुराना भारतीय तरीका फिर से चर्चा में आ गया है. हजारों साल पहले इस्तेमाल होने वाली यह तकनीक आज के दौर में भी उतनी ही कारगर साबित हो रही है. एक नई स्टडी बताती है कि इस देसी उपाय से घर के अंदर की गर्मी को आधा तक कम किया जा सकता है, वह भी बिना बिजली खर्च किए. तो आइए समझते हैं कि इस प्राचीन 'देसी एयर कंडीशनिंग' टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग है, जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले जानते थे.

3000 साल पुराना देसी ज्ञान फिर चर्चा में

भारत में पुराने समय से ही लोग बिना AC के गर्मी से राहत पाने के तरीके जानते थे. उस दौर में न मशीनें थीं, न बिजली, लेकिन घर फिर भी ठंडे रहा करते थे. एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल घरों को ठंडा रखने में किया जाता था. इन टेराकोटा की नलियों को एक ढांचे में फिट किया जाता है. जब इन नलियों पर पानी डाला जाता है और गर्म हवा इनके अंदर से गुजरती है, तो वाष्पीकरण (Evaporation) के कारण हवा का तापमान गिर जाता है. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जैसे मिट्टी का मटका पानी को ठंडा रखता है. यह तकनीक करीब 3000 साल पुरानी मानी जाती है और आज भी उतनी ही असरदार है. इसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती है.

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कैसे काम करता है यह प्राकृतिक ‘कूलिंग सिस्टम’

इस तकनीक का आधार बहुत सरल है. इसमें मिट्टी की ठंडक और पानी का इस्तेमाल होता है. टेराकोटा या मिट्टी के बर्तन और दीवारें अपने अंदर पानी को सोख लेते हैं. इसके बाद जब यह पानी धीरे-धीरे सूखता है, तो उसके साथ गर्मी भी बाहर निकल जाती है. इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में 'इवापोरेटिव कूलिंग' कहा जाता है. सीधे शब्दों में समझें तो मिट्टी पानी को सोखकर हवा को ठंडा कर देती है, जिससे घर के अंदर का तापमान कम हो जाता है.

50% तक घट सकती है घर की गर्मी

एक स्टडी के अनुसार, अगर इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो घर के अंदर की गर्मी करीब 50% तक कम हो सकती है. इसका मतलब है कि जहां बाहर तेज गर्मी हो, वहां भी अंदर का माहौल काफी हद तक आरामदायक रह सकता है. यही वजह है कि अब आधुनिक आर्किटेक्ट भी इस पुराने तरीके को फिर से अपनाने लगे हैं.

पुराने घरों का डिजाइन ही था 'नेचुरल AC'

सिर्फ मिट्टी ही नहीं, बल्कि पुराने भारतीय घरों का पूरा डिजाइन ही ऐसा होता था, जो गर्मी को कम करता था. इन घरों में मोटी दीवारें, आंगन, जालियां (जालीदार खिड़कियां) और हवा के आने-जाने का खास इंतजाम होता था. इससे घर के अंदर हमेशा ठंडी हवा बनी रहती थी. इन घरों में छतें भी ऐसी बनाई जाती थीं कि सूरज की सीधी गर्मी अंदर तक न पहुंचे.

आज फिर क्यों बढ़ रही है इसकी जरूरत

आज जब शहरों में कंक्रीट के घर तेजी से गर्म हो जाते हैं. इसके साथ ही लोगों की AC पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे बिजली की खपत और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं. ऐसे में यह पुराना तरीका एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प बनकर सामने आया है. यह न सिर्फ बिजली बचाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.

मॉर्डन इमारतों में भी हो रहा इस्तेमाल

अब कई आर्किटेक्ट और डिजाइनर इस तकनीक को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. टेराकोटा की दीवारें, कूलिंग पैनल और खास डिजाइन वाले ढांचे बनाए जा रहे हैं, जो बिना बिजली के ठंडक देते हैं. इससे न सिर्फ घर ठंडे रहते हैं, बल्कि उनका लुक भी पारंपरिक और आकर्षक बनता है.

गांवों में पहले से ही मौजूद था यह समाधान

भारत के गांवों में आज भी मिट्टी के घर, घड़े (मटका) और खपरैल की छतें आम हैं. ये सब चीजें मिलकर एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम बनाती हैं. मटका पानी को ठंडा रखता है, जबकि मिट्टी की दीवारें गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं. इसका मतलब है कि जो चीजें हम 'पुरानी' समझकर छोड़ चुके हैं, वही आज सबसे आधुनिक समाधान बन रही हैं.

कम खर्च, ज्यादा फायदा

इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें खर्च बहुत कम है. इसमें न कोई महंगी मशीन, न बिजली का बिल. इसके लिए आपको बस सही डिजाइन और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है. यह खास तौर पर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है, जहां बिजली की कमी है या लोग AC नहीं खरीद सकते. इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं बढ़ता और पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है. आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, ऐसे में यह तकनीक भविष्य के लिए भी जरूरी मानी जा रही है.

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