इटली की गुफा में दफन था रहस्य! DNA ने उजागर किया पिता-बेटी से जन्मे बच्चे का सच, चौंका देगी ये वैज्ञानिक खोज

Bronze Age DNA Study: इटली के कैलाब्रिया क्षेत्र में स्थित Grotta della Monaca नाम की एक गुफा में पुरातत्वविदों को ब्रॉन्ज ऐज के इंसानों के अवशेष मिले थे. यह गुफा करीब 1780 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व के बीच एक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल की जाती थी. यहां कुल 23 लोगों को दफनाया गया था.

वैज्ञानिकों ने इन सभी कंकालों के डीएनए पर रिसर्च की, ताकि यह समझा जा सके कि ये लोग कौन थे और आपस में किस तरह जुड़े हुए थे. इस रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. बता दें, डीएनए जांच में यह सामने आया कि वहां दफन एक किशोर लड़का अपने पिता और उसी पिता की बेटी के रिश्ते से पैदा हुआ था. यह अब तक के पुरातात्विक रिकॉर्ड में पहली बार साबित हुआ है.

डीएनए से कैसे खुला राज

रिसर्चर्श ने डीएनए में मौजूद रन्स ऑफ होमोजाइगोसिटी नामक संकेतों पर रिसर्च की. आमतौर पर जब माता-पिता दूर के रिश्तेदार होते हैं या आपस में रिश्तेदार नहीं होते, तो ये संकेत कम होते हैं. हालांकि इस किशोर लड़के के डीएनए में ये संकेत बेहद ज्यादा पाए गए, जो यह साफ बताते हैं कि उसके माता-पिता बहुत करीबी रिश्ते में थे. वैज्ञानिकों ने यह भी पुष्टि की कि उसी गुफा में दफन एक वयस्क पुरुष ही उस लड़के का पिता था. हालांकि लड़के की मां के कंकाल वहां नहीं मिले थे.

देखा जाए तो इतिहास में भाई-बहन के विवाह जैसे उदाहरण जरूर मिले हैं. जैसे प्राचीन मिस्र के शाही परिवारों में लेकिन माता-पिता और संतान के बीच संबंध को सबसे गंभीर माना जाता है. इसी वजह से यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद असाधारण है. रिसर्चर्स ने यह भी जांचा कि क्या उस किशोर में कोई गंभीर आनुवंशिक बीमारी थी, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है.

हालांकि यह अभी साफ नहीं पता चल पाया है कि उस समय के समाज में इस तरह के रिश्ते को स्वीकार किया जाता था या नहीं. हैरान करने वाली बता ये है कि जिस कब्रिस्तान में अधिकतर महिलाएं और बच्चे दफन थे, वहां वही पुरुष अकेला वयस्क पुरुष था. कई रिसर्चर्स का कहना है कि यह संभव है कि उस ग्रुप में यह व्यवहार किसी खास सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा हो लेकिन इसका जवाब यही हो ये कहना मुश्किल है.

इस रिसर्च को 15 दिसंबर को वैज्ञानिक जर्नल Communications Biology में प्रकाशित किया गया है. इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों में जर्मनी के Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology की विशेषज्ञ Alissa Mittnik भी शामिल हैं. उनका कहना है कि यह मामला मानव इतिहास में एक बेहद दुर्लभ है.

