इजरायल में भी 1400 साल पुराना... जूडियन डेजर्ट के प्राचीन ईसाई मठ में मिला खजाना; वैज्ञानिकों ने...

Hyrcania's gold treasure: इजराइल के यहूदी मरुस्थल जिसे हम जूडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. इस डेडर्ट में स्थित एक प्राचीन ईसाई मठ से पुराना सोने का खजाना मिलने से इतिहास के कई भूले हुए पन्ने फिर से सामने आ गए हैं. यह खोज यरुशलम से करीब 16 किलोमीटर पूर्व, वेस्ट बैंक इलाके में मौजूद हाइरकानिया नामक पुरातात्विक स्थल पर की गई है. इजराइली वैज्ञानिकों के अनुसार यह खजाना करीब 1400 साल पुराना है और आश्चर्य की बात यह है कि यह इतने लंबे समय तक सुरक्षित था.

बेहद कमजोर सोने की अंगूठी

इस खजाने में दो सोने के सिक्के और एक कमजोर सोने की अंगूठी शामिल है. ये चीजें उस जगह से मिली हैं, जहां पहले एक ईसाई मठ मौजूद था. अतीत में यह इलाका चोरी और लूट के लिए जाना जाता रहा है, इसके बावजूद ये कीमती वस्तुएं बची थी. अधिकारियों का कहना है कि यह खोज इलाके के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और मजबूत करती है.

पुरातत्व विभाग के मुताबिक हाइरकानिया स्थल की शुरुआत ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदी के बीच हुई थी. उस समय यह एक किले के रूप में इस्तेमाल होता था. बाद में बीजान्टिन काल में यहां ईसाई भिक्षुओं का एक मठ बना, जो कई सौ सालों तक सक्रिय था. यह मठ संत साबास से जुड़ा माना जाता है, जिन्हें मरुस्थल में रहने वाले ईसाई साधुओं के संस्थापकों में गिना जाता है.

सिक्कों पर बीजान्टिन सम्राट हेराक्लियस की तस्वीर

मिले हुए सोने के सिक्कों पर बीजान्टिन सम्राट हेराक्लियस की तस्वीर बनी है, जिन्होंने 610 से 641 ईस्वी तक शासन किया था. इससे यह साफ होता है कि ये सिक्के बीजान्टिन काल के हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये खोजें यह साबित करती हैं कि उस दौर में यह इलाका ईसाई धार्मिक गतिविधियों का अहम केंद्र था.

पुरातत्वविद बिन्यामिन हार-इवन ने कहा कि ये वस्तुएं उस समय के जीवन, आस्था और संस्कृति को समझने में मदद करती हैं. अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ खोज करना नहीं, बल्कि इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और लोगों तक पहुंचाना भी है. यह खोज इस बात का सबूत है कि यहूदी मरुस्थल आज भी अपने भीतर इतिहास के अनमोल खजाने छिपाए हुए है.

