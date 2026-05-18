Advertisement
trendingNow13221694
Hindi Newsविज्ञान15 करोड़ साल पहले दुनिया का कैसा था भूगोल? अंटार्कटिका से भारत का निकला गहरा कनेक्शन!नई रिसर्च ने चौंकाया

15 करोड़ साल पहले दुनिया का कैसा था भूगोल? अंटार्कटिका से भारत का निकला गहरा कनेक्शन!नई रिसर्च ने चौंकाया

हाल में ही एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि करीब 15 करोड़ वर्ष पहले भारत और बर्फ से ढका अंटार्कटिका एक-दूसरे से जुड़ा था. इनके बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी फैली हुई थी. भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने आंध्र प्रदेश में कुछ चट्टानों का अध्ययन किया है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Generated Image
AI Generated Image

Ancient Mountain Range: क्या आज के समय आप सोच सकते हैं कि बर्फ से ढका अंटार्कटिका किसी समय में भारत से सीधे जुड़ा था. अगर आपसे कोई ऐसा कहे, तो संभव है कि आप इसको नकार देंगे. हालांकि, हालिया एक रिसर्च में ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने चौंका दिया. शोधकर्ताओं ने पाया कि आज से करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और अंटार्कटिका एक ही भू-भाग के हिस्सा थे. हैरान करने वाली बात है कि इनके बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी फैली हुई थी. 

दरअसल, शोधकर्ताओं ने अपनी खोज में पाया कि करोड़ों साल पहले जब महाद्वीप अलग-अलग हुए, तब ये पहाड़ियां भी टूट गईं. बता दें कि हाल में ही भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने आंध्र प्रदेश में कुछ चट्टानों का अध्ययन किया है. शोधकर्ताओं ने पाया कि ये चट्टानें पूर्वी अंटार्कटिका की चट्टानों से काफी हद तक मेल खाती थी. 

रिसर्च में क्या आया सामने? 

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत और अंटार्कटिका पहले सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थे. इसी गोंडवाना में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे. इसके बाद धरती के टेक्टॉनिक प्लेटों में काफी बदलाव हुए और यह भूभाग अलग-अलग दिशाओं में खिसक गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अचानक मुंबई में क्यों आ जाते हैं हजारों फ्लेमिंगो? गंदे पानी में छिपा है इन पक्षियों का 'फाइव-स्टार बुफे'! जानिए पीछे का साइंस

भारत और अंटार्कटिका के बीच पर्वत श्रृंखला 

शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत और अंटार्कटिका के बीच उस वक्त जो पर्वत श्रंखला थी, वह समय के साथ टूट गई और दोनों महाद्वीप आज के समय में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं. हालांकि, शोध में पाया गया कि चट्टानों की बनावट और उनकी उम्र अब भी इनके पुराने रिश्तों के बारे में बता रही है. इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने ग्रेनुलाइट नाम की एक मजबूत चट्टानों का परीक्षण किया. इसमें जिरकॉन जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो अत्यधिक गर्मी और दबाव में भी नहीं बदलते हैं. 

इस खोज से वैज्ञानिकों को और पक्का यकीन हो गया है कि भारत और अंटार्कटिका पहले एक थे. शोधकर्ताओं ने माना है कि इस प्रकार की खोजें पृथ्वी के इतिहास, महाद्वीपों के बनने और बिगड़ने और जलवायु परिवर्तन को समझने में काफी मददगार साबित होती हैं.  

यह भी पढ़ें: 800 साल पुराने टॉयलेट की गंदगी से बाहर निकला बेशकीमती खजाना! वैज्ञानिकों ने खोला तो फटी रह गईं आंखें

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

indiaScience NewsAntarctica

Trending news

दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह
Mumbai News
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह