लाल शैवाल का था पृथ्वी पर राज... 1.4 अरब साल पुराने खान से मिला क्रिस्टल; वैज्ञानिकों के हाथ लगी 'बोरिंग बिलियन' का रहस्य

ancient salt crystals reveal something: वैज्ञानिकों ने 1.4 अरब साल पुराने नमक के खानों से एक अद्भुत खोज की है, जिसने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण के बारे में नई जानकारी दी है. ये नमक के क्रिस्टल थे, जिनमें उस समय की हवा और तरल पदार्थ फंसे हुए थे. इन छोटे-छोटे टाइम कैप्सूल की मदद से शोधकर्ताओं ने उस समय के वातावरण की रासायनिक संरचना का पता लगाया है. यह खोज मेसोप्रोटेरोजोइक युग के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसे मजाक में बोरिंग बिलियन कहा जाता है.

3.7 प्रतिशत ज्यादा ऑक्सीजन

मेसोप्रोटेरोजोइक युग लगभग 1.8 से 0.8 अरब साल पहले का था. इस समय पृथ्वी पर बड़े भौतिक या जैविक बदलाव नहीं हुए थे. हालांकि, नमक के क्रिस्टल में फंसी हवा का विश्लेषण दिखाता है कि उस समय का वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर था. अनुमानित तौर पर इसमें आज के मुकाबले 3.7 प्रतिशत ज्यादा ऑक्सीजन थी. साथ ही, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग दस गुना ज्यादा थी. इससे पृथ्वी का तापमान गर्म रहता और जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनता था.

शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि उस समय सूरज अपनी वर्तमान शक्ति का केवल 70 प्रतिशत ही था. इसके बावजूद, तापमान लगभग 88 डिग्री फारेनहाइट था. इस सवाल पर कि इतने अनुकूल वातावरण के बावजूद जानवर पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखे, शोधकर्ताओं ने कहा कि यह शायद एक अस्थायी ऑक्सीजन वृद्धि का संकेत था. इसे बोरिंग बिलियन के भीतर एक छोटे लेकिन जरूरी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है.

लाला शैवाल भी दिखाई दिए

इस युग में रेड अल्गी (लाल शैवाल) भी दिखाई दिए थे. ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे. शायद अधिक ऑक्सीजन स्तर का कारण इन्हीं शैवालों की बढ़ती संख्या और विविधता थी. यह बताता है कि पृथ्वी के ऑक्सीजन चक्र में उनका योगदान उस समय से ही महत्वपूर्ण था.

1.4 अरब साल पुराने नमक के क्रिस्टल ने हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और जीवन के विकास की झलक दी, इस जानकारी से न केवल हमारी पृथ्वी की समझ बेहतर हुई है, बल्कि यह भी पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में किन संकेतों की तलाश करनी चाहिए. छोटे-छोटे समय कैप्सूल ने पुराने युग की हवा और जल स्थितियों का प्रमाण दिया है.

