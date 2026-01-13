Advertisement
trendingNow13072583
Hindi Newsविज्ञानलाल शैवाल का था पृथ्वी पर राज... 1.4 अरब साल पुराने खान से मिला क्रिस्टल; वैज्ञानिकों के हाथ लगी बोरिंग बिलियन का रहस्य

लाल शैवाल का था पृथ्वी पर राज... 1.4 अरब साल पुराने खान से मिला क्रिस्टल; वैज्ञानिकों के हाथ लगी 'बोरिंग बिलियन' का रहस्य

ancient salt crystals reveal something: वैज्ञानिकों ने 1.4 अरब साल पुराने नमक के क्रिस्टल से मेसोप्रोटेरोजोइक युग के ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण और जलवायु की जानकारी मिली है. यह खोज पृथ्वी के प्राचीन जीवन और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करने का काम करती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल शैवाल का था पृथ्वी पर राज... 1.4 अरब साल पुराने खान से मिला क्रिस्टल; वैज्ञानिकों के हाथ लगी 'बोरिंग बिलियन' का रहस्य

ancient salt crystals reveal something: वैज्ञानिकों ने 1.4 अरब साल पुराने नमक के खानों से एक अद्भुत खोज की है, जिसने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण के बारे में नई जानकारी दी है. ये नमक के क्रिस्टल थे, जिनमें उस समय की हवा और तरल पदार्थ फंसे हुए थे. इन छोटे-छोटे टाइम कैप्सूल की मदद से शोधकर्ताओं ने उस समय के वातावरण की रासायनिक संरचना का पता लगाया है. यह खोज मेसोप्रोटेरोजोइक युग के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसे मजाक में बोरिंग बिलियन कहा जाता है.

 3.7 प्रतिशत ज्यादा ऑक्सीजन 
मेसोप्रोटेरोजोइक युग लगभग 1.8 से 0.8 अरब साल पहले का था. इस समय पृथ्वी पर बड़े भौतिक या जैविक बदलाव नहीं हुए थे. हालांकि, नमक के क्रिस्टल में फंसी हवा का विश्लेषण दिखाता है कि उस समय का वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर था. अनुमानित तौर पर इसमें आज के मुकाबले 3.7 प्रतिशत ज्यादा ऑक्सीजन थी. साथ ही, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग दस गुना ज्यादा थी. इससे पृथ्वी का तापमान गर्म रहता और जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनता था.

शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि उस समय सूरज अपनी वर्तमान शक्ति का केवल 70 प्रतिशत ही था. इसके बावजूद, तापमान लगभग 88 डिग्री फारेनहाइट था. इस सवाल पर कि इतने अनुकूल वातावरण के बावजूद जानवर पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखे, शोधकर्ताओं ने कहा कि यह शायद एक अस्थायी ऑक्सीजन वृद्धि का संकेत था. इसे बोरिंग बिलियन के भीतर एक छोटे लेकिन जरूरी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लाला शैवाल भी दिखाई दिए
इस युग में रेड अल्गी (लाल शैवाल) भी दिखाई दिए थे. ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे. शायद अधिक ऑक्सीजन स्तर का कारण इन्हीं शैवालों की बढ़ती संख्या और विविधता थी. यह बताता है कि पृथ्वी के ऑक्सीजन चक्र में उनका योगदान उस समय से ही महत्वपूर्ण था.

1.4 अरब साल पुराने नमक के क्रिस्टल ने हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और जीवन के विकास की झलक दी, इस जानकारी से न केवल हमारी पृथ्वी की समझ बेहतर हुई है, बल्कि यह भी पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में किन संकेतों की तलाश करनी चाहिए. छोटे-छोटे समय कैप्सूल ने पुराने युग की हवा और जल स्थितियों का प्रमाण दिया है.
ये भी पढ़ें: भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर होगी बात

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

ancient salt crystals

Trending news

'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...