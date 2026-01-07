Advertisement
100 मिलियन साल पहले धरती पर रेंगता था 8 पैरों वाला राक्षस, अंधेरे में छिपा था ये हंटर; चाबुक जैसी पूंछ ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

100 मिलियन साल पहले धरती पर रेंगता था 8 पैरों वाला 'राक्षस', अंधेरे में छिपा था ये 'हंटर'; 'चाबुक' जैसी पूंछ ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Ancient Tailed Spider Fossil Discovery: वैज्ञानिकों को मकड़ी जैसा दिखने वाला एक जीवाश्म है. इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पीछे एक लंबी पूंछ भी थी. यह जीव करीब 10 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

Jan 07, 2026, 10:34 AM IST
100 मिलियन साल पहले धरती पर रेंगता था 8 पैरों वाला 'राक्षस', अंधेरे में छिपा था ये 'हंटर'; 'चाबुक' जैसी पूंछ ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Ancient Tailed Spider Fossil Discovery: साल 2018 में वैज्ञानिकों ने एक अनोखे जीवाश्म के बारे में जानकारी दी. इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. यह जीव 10 करोड़ साल पहले रहता था. दिखने में यह मकड़ी जैसा लगता था. जो बात इसे खास बनाती है वह इसकी पूंछ है. आज की मकड़ियों में पूंछ नहीं होती है इसलिए यह खोज वैज्ञानिकों के लिए काफी चौंकाने वाली रही है. इस खोज ने यह समझने में मदद की है कि आज की मकड़ियां कैसे बनीं. उनके शरीर के अलग-अलग हिस्से किस तरह धीरे-धीरे विकसित हो पाए.

माइक्रोस्कोप और 3D तकनीक से जांच
रिसर्च में ऐसे दो जीवाश्मों की जांच की गई है जो दोनों मेल थे. वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि मकड़ियों का विकास कैसे हुआ. उनके शरीर के जरूरी अंग किस क्रम में बने. माइक्रोस्कोप और 3D तकनीक की मदद से इन जीवाश्मों को बहुत बारीकी से देखा और जांचा गया.

जीवाश्म में मकड़ी जैसे गुण
जांच में पता चला कि इस जीव में मकड़ी जैसे कई गुण थे. इसके पास रेशम बनाने वाले हिस्से थे. वह जाला बना सकता था. पैरों की संख्या भी वही थी जो आज की मकड़ियों में होती है. साथ ही शरीर में पतली कमर भी थी जो मकड़ियों की पहचान मानी जाती है. हालांकि इसके पेट का हिस्सा टुकड़ों में बंटा था. यह आज की मकड़ियों में नहीं दिखता है.

कोड़े जैसी पूंछ
सबसे अजीब बात इसकी लंबी, कोड़े जैसी पूंछ थी जो इसके शरीर के पीछे लगी हुई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ऐसी मकड़ी या मकड़ी जैसे जीवों की अलग ही चेन थी जो आज की मकड़ियों के साथ ही उसी दौर में रहती थी लेकिन उनकी सीधी पूर्वज नहीं थी. बता देंकि इस पूंछ को वैज्ञानिक भाषा में फ्लैजेलिफॉर्म टेल्सन कहा जाता है. यह कई छोटे-छोटे हिस्सों से बनी थी. इससे यह काफी लचीली रही होगी. आज के व्हिप स्कॉर्पियन नाम के जीवों में कुछ ऐसा ही ढांचा देखा जाता है.

ऐसा माना जा रहा है कि यह पूंछ आसपास का माहौल समझने, दुश्मनों को डराने या ध्यान भटकाने के काम आती होगी. ऐसा भी हो सकात है कि खतरे के समय यह छिपने या बचने में भी मदद करती हो.

असली मकड़ियों की सबसे पुरानी शाखा 
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीव या तो असली मकड़ियों की सबसे पुरानी शाखा था. हो सकता है उनका बहुत करीबी रिश्तेदार रहा हो. इस प्रजाति का नाम Chimerarachne yingi रखा गया है. कारण इसके शरीर में पुराने और नए दोनों तरह के गुण मिले हैं. यह खोज मकड़ियों के विकास की कहानी को समझने में एक अहम कड़ी मानी जा रही है. भले ही मकड़ियों से डरने वालों को यह पसंद हो या ना हो.

