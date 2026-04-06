धरती के नीचे मिला 'पाताल लोक'! वैज्ञानिकों खोज ली करोड़ों साल पुरानी दुनिया, क्या इन्हीं की वजह से आते हैं विनाशकारी भूकंप?

Earth's Basement Mapping: इंसान ने आसमान की ऊंचाइयों को नाप लिया, चांद पर कदम रख दिए और अब मंगल पर घर बसाने की सोच रहा है. लेकिन जिस धरती पर हम रहते हैं, उसके पैरों के नीचे क्या छिपा है, यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने मॉर्डन सीस्मिक मैपिंग (Seismic Mapping) तकनीक के जरिए एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. वैज्ञानिकों ने धरती के बेसमेंट यानी सबसे निचले हिस्से का नक्शा तैयार कर लिया है. इस रिसर्च में पता चला है कि जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे आज भी प्राचीन काल की डूबी हुई टेक्टोनिक प्लेटें (चट्टानें) हलचल मचा रही हैं और धरती के अंदरूनी हिस्से के ढांचे को बदल रही हैं.

इंसान की पहुंच से दूर, फिर भी खुला राज

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के भू-वैज्ञानिकों ने मिलकर यह चौंकाने वाली खोज की है. हम अक्सर समझते हैं कि धरती एक ठोस पत्थर की गेंद जैसी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इसे आप मिट्टी के एक बहुपरतीय (multi-layered) गोले की तरह समझ सकते हैं, जो समय के साथ अपना आकार बदलता रहता है. वैज्ञानिकों ने धरती की सतह से करीब 2,900 किलोमीटर नीचे, उस जगह की पड़ताल की है जहां धरती का मेंटल (Mantle) हिस्सा उसके कोर (Core) से मिलता है. इस गहराई तक पहुंचना इंसान के लिए नामुमकिन है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान ने आज तक धरती में जो सबसे गहरा गड्ढा किया है, वह सिर्फ 12.26 किलोमीटर ही है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने 1.6 करोड़ से ज्यादा भूकंपीय लहरों (Seismograms) के डेटा का सहारा लिया, जिससे पाताल की तस्वीर साफ हो सके.

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अरबों साल पुरानी प्लेटें मचा रही हैं उथल-पुथल

इस रिसर्च में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, वह है सबडक्टेड स्लैब (Subducted Slabs). ये असल में प्राचीन समुद्री चट्टानें हैं, जो अरबों-करोड़ों साल पहले किसी कारण से धरती के अंदर धंस गई थीं. वैज्ञानिकों को लगा था कि ये शांत पड़ी होंगी, लेकिन डेटा कहता है कि ये डूबी हुई प्लेटें आज भी धरती के निचले मेंटल में भारी उथल-पुथल मचा रही हैं. जब ये भारी प्लेटें धीरे-धीरे धरती के गर्म और पिघले हुए हिस्से की ओर नीचे जाती हैं, तो ये वहां के मलबे को हटा देती हैं. इससे धरती के अंदर सीस्मिक एनिसोट्रॉपी (Seismic Anisotropy) नाम की प्रक्रिया होती है. आसान भाषा में कहें तो, जब भूकंप की लहरें इन हिस्सों से गुजरती हैं, तो उनकी गति बदल जाती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि निचले मेंटल के दो-तिहाई हिस्से में इस तरह की हलचल देखी जा रही है.

'सनकेन प्लेट्स' (Sunken Plates) और भूकंप का कनेक्शन

मैपिंग से पता चला है कि ये प्राचीन प्लेटें मेंटल के अंदर लहरें पैदा कर रही हैं. ये प्लेटें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि वे मेंटल के चिपचिपे मैग्मा के बीच ठोस दीवारों की तरह खड़ी हैं. इसके कारण जब पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से गर्मी ऊपर आती है, तो ये प्लेटें उसे रोकती हैं या उसका रास्ता बदल देती हैं. इसी हलचल का असर सतह पर भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में दिखता है.

लावा लैंप जैसा है धरती का अंदरूनी हिस्सा

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुख्य रिसर्चर जोनाथन वुल्फ ने बताया कि धरती के अंदर की हलचल वैसी ही है, जैसे किसी लावा लैंप में मोम ऊपर-नीचे होता रहता है. कोर की गर्मी चट्टानों को पिघलाकर ऊपर की ओर धकेलती है और भारी चट्टानें नीचे की ओर धंसती हैं. लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता. इस रिसर्च से यह साबित हो गया है कि धरती की सतह पर जो महाद्वीप आज हमें दिखाई देते हैं, उनकी हलचल का सीधा संबंध पाताल में हो रही इस उथल-पुथल से है. ये पुरानी डूबी हुई प्लेटें ही तय करती हैं कि धरती के अंदरूनी हिस्से का बहाव किस तरफ होगा.

क्या होगा आगे?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है. अभी हमने धरती के बेसमेंट का एक बड़ा हिस्सा मैप किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. जोनाथन वुल्फ ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जब और ज्यादा डेटा मिलेगा, तो हम यह सटीक बता पाएंगे कि धरती के अंदरूनी हिस्से में पत्थर किस दिशा में बह रहे हैं. यह खोज इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और आने वाले करोड़ों सालों में इसके भूगोल में क्या बदलाव आ सकते हैं. फिलहाल, यह खबर उन लोगों के लिए एक सबक है, जो समझते हैं कि जमीन के नीचे सब कुछ शांत है. हकीकत तो यह है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में एक अलग ही दुनिया अपनी चाल चल रही है.

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