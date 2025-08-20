Ancient Tunnels: 10 लाख साल पुरानी सुरंग में वैज्ञानिकों को मिला ये सफेद पाउडर, देखते ही बोले 'ये क्या'...
Ancient Tunnels: 10 लाख साल पुरानी सुरंग में वैज्ञानिकों को मिला ये सफेद पाउडर, देखते ही बोले 'ये क्या'...

Ancient Tunnels: वैज्ञानिकों को रेगिस्तान की चट्टानों में कुछ पुरानी और अजीब सुरंगें मिली हैं. ये सुरंगे बहुत छोटी हैं और किसने बनाई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:10 AM IST
Secret Tunnel in Desert: दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को एक हैरान करने वाली चीज मिली है. उन्होंने नामीबिया, सऊदी अरब और ओमान की चट्टानों के अंदर बहुत पुरानी और छोटी-छोटी सुरंगे खोजी हैं. इन सुरंगों का व्यास आधे किलोमीटर से भी कम है. इन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतने मुश्किल माहौल में भी जीवन कैसे मौजूद हो सकता है. इस खोज ने वैज्ञानिकों को धरती पर जीवन और इसके टिके रहने की क्षमता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

किसने की है ये खोज?
मेंज यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी सीस पास्चियर और उनकी टीम ने यह खोज की है. वह लगभग 15 सालों से रेगिस्तान की चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं. सबसे पहले उन्हें नामीबिया में चूना पत्थर के अंदर छोटी-छोटी सुरंगें मिली थी. इसके बाद उन्होंने, ओमान और सऊदी अरब जैसे दूसरे रेगिस्तानी इलाकों में भी ऐसी सुरंगें पाई गई हैं. ये सुरंगें संगमरमर और चूना पत्थर के अंदर मिली.

सुरंग के अंदर क्या मिला?
इन सुरंगों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बारीक पाउडर मिला है. इससे वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद किसी सूक्ष्म जीव ने खाने की तलाश में इन चट्टानों में ये सुरंगे बनाईं. वैज्ञानिक इस बात पर सबसे ज्यादा हैरान हुए कि इस सुरंग में DNA या प्रोटीन नहीं मिले. इस वजह से यह पता लगाना काफी मुश्किल हो गया है कि इसे किसने बनाया होगा. इन सुरंगों की बनावट को देखकर लगता है कि यह बहुत सोचे-समझे तरीके से बनाया गया है. 

कितनी पुरानी है सुरंग?
इन बहुत छोटी सुरंगों को देखकर वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बहुत मुश्लिक हालातों में भी जीवन कैसे रह सकता है. ये सुरंगें करीब 10 से 20 लाख साल पुरानी हैं. इससे पता चलता है कि इतने छोटे जीव ऐसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने के लिए खुद को ढाल सकते हैं जहां पहले जीवन का नामुमकिन माना जाता था.

