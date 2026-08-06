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अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास! स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल बाहर निकले अनिल मेनन और जेसिका, देखिए लाइव Video

अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर कदम रखा है. अनिल के साथ जेसिका मेयर भी करीब साढ़े छह घंटे लंबे स्पेसवॉक में हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:22 PM IST
अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास! स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल बाहर निकले अनिल मेनन और जेसिका, देखिए लाइव Video

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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