/अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास! स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल बाहर निकले अनिल मेनन और जेसिका, देखिए लाइव Video

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने आज नया इतिहास रच दिया है. अनिल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर पहली बार खुले अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं. करीब साढ़े छह घंटे चलने वाले इस महत्वपूर्ण स्पेसवॉक के दौरान वह स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं.
मिनीपोलिस में जन्मे और पले-बढ़े अनिल मेनन जिनके पिता भारतीय और मां यूक्रेनी मूल की हैं इस ऐतिहासिक यूएस स्पेसवॉक 96 मिशन में नासा की एस्ट्रोनॉट जेसिका मेयर के साथ बाहर निकले हैं. भारतीय समयानुसार शाम 5:35 बजे यह स्पेसवॉक शुरू हुआ है और करीब साढ़े छह घंटे तक चलेगा. नासा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है, जिसे आप यहां देख सकते हैं.
LIVE: Time for a spacewalk Watch as @Astro_Jessica and @Astro_Anil step outside the @Space_Station to prepare the orbiting lab for a new solar array.
— NASA (@NASA) August 6, 2026
भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मेयर के इस स्पेसवॉक का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला के पावर सिस्टम को अपग्रेड करना है.
अनिल मेनन और जेसिका मेयर स्पेस स्टेशन के क्वेस्ट एयरलॉक से बाहर निकले हैं, जो स्पेसवॉक के लिए ISS का मेन गेट है. दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के 3B पावर चैनल को मॉडिफाई यानी अपग्रेड करने के लिए जरूरी हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे.
यह काम इस साल के अंत में स्थापित होने वाले एक नए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रोल-आउट सोलर एरे के लिए बेस तैयार करेगा.
यह ISS पर लगाया जाने वाला 7वां IROSA सोलर पैनल होगा. नया सोलर पैनल चालू होने पर स्पेस स्टेशन के महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स के लिए अतिरिक्त बिजली मिलेगी, जिसमें आगे चलकर स्टेशन के सेफ और कंट्रोल डी-ऑर्बिट यानी पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाकर नष्ट करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाले सिस्टम भी शामिल हैं.
अनिल मेनन का पहला अनुभव
यह अनिल मेनन का पहला स्पेसवॉक है. वहीं जेसिका मेयर के लिए यह छठा स्पेसवॉक है.
सूट से हो रही पहचान
जेसिका मेयर क्रू मेंबर 1 हैं और लाल धारियों वाला स्पेससूट पहनी हैं, वहीं अनिल मेनन क्रू मेंबर 2 हैं और उनका सूट बिना किसी निशान के है.
281वां स्पेसवॉक
यह ISS के निर्माण, रखरखाव और अपग्रेड के समर्थन में आयोजित होने वाला 281वां स्पेसवॉक है.
अगस्त में 3 स्पेसवॉक का प्लान
यह अगस्त महीने में तय किए गए तीन अमेरिकी स्पेसवॉक में से पहला मिशन है.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने सभी वैज्ञानिक प्रयोगों, लाइफ-सपोर्ट सिस्टम और दूसरे महत्वपूर्ण उपकरणों को चलाने के लिए सोलर पैनलों से बनने वाली बिजली पर निर्भर है. स्पेसवॉक के जरिए अंतरिक्ष यात्री बाहरी हिस्से में उन मरम्मत और अपग्रेड के कामों को अंजाम देते हैं, जो स्टेशन के अंदर से नहीं किए जा सकते.
इसके बाद अगला स्पेसवॉक 13 अगस्त को होगा, जिसमें स्पेस-टू-ग्राउंड कम्यूनिकेशन एंटीना को बदला जाएगा. यह एंटीना ह्यूस्टन में स्थित मिशन कंट्रोल और ISS के बीच डेटा व हाई-स्पीड कम्यूनिकेशन ट्रांसफर करने का काम करता है.
वहीं अगस्त का आखिरी स्पेसवॉक 25 अगस्त को शेड्यूल है. इसमें पावर-चैनल केबल और डेटा रिले सिस्टम को जोड़ा जाएगा. साथ ही, हार्मोनी मॉड्यूल के फॉरवर्ड पोर्ट पर यान लैंडिंग-डॉकिंग के दौरान मदद करने वाले नेविगेशन एड को बदला जाएगा.