जानवरों की दुनिया के ‘स्लीपिंग किंग’ कहे जाते हैं ये जानवर, एक तो 22 घंटे तक सोता है!
Hindi Newsविज्ञान

Science news: ज्यादातर जानवर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त होते हैं. वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आलस के लिए हर जगह जाना जाता है, ये जानवर अपना पूरा दिन सोते हुए गुजार सकते हैं. कुछ जानवर तो दिन के 20 से 22 घंटे तक सोते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:10 AM IST
World's most lazy animals: आराम करना किसे पसंद नहीं होता है और बस में हो तो वह सारा दिन ही आराम करें, पर रही बात जानवरों कि तो वह बहुत ही फुर्तीले होते हैं और ज्यादातर समय घूमते हुए बिताते हैं. जंगली जानवर जंगल में बस घूमते रहते हैं और बस अपना शिकार करते रहते हैं आज हम आपको कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे जो सोने से सबसे ज्यादा माहिर होते हैं दिनभर सोते हैं. 

कोआला
सबसे ज्यादा सोने वाले जानवरों में सबसे आगे हैं कोआला, ये दूसरे जानवरों की तुलना में ज्यादा सोते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर दिन में 22 घंटे तक सोते हैं. ये जो भी पत्ते खाते हैं उसी वजह से ही उन्हें नींद ज्यादा आती है. 

भूरे चमगादड़
चमगादड़ हवा में पेड़ों या फिर गुफाओं में कहीं पर भी लटकते हुए सो जाते हैं. आपको जानकर इस बात से हैरानी होगी कि गुफाओं और पेड़ों पर रहने वाला ये जीव दिन में लगभग 20 घंटे तक सो जाता है.  

स्लॉथ 
ये जानवर बहुत ही स्लो होते हैं, यहां तक की इनका शरीर भी काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है और ये हमेशा धीमी गति में ही रहता है. आपको बता दें कि ये जानवर दिन में 15 से 20 घंटे तक सोते हैं. 

जियांट आर्माडिलो
Giant Armadillo अपना ज्यादातर समय बिलों में रहकर ही बिता देते हैं, ये जानवर रात के समय ही ज्यादातर बाहर निकलते हैं, हैरान कर देने वाली बात ये है कि जियांट आर्माडिलो दिन में लगभग 18-19 घंटे तक सोते रहते हैं.

ओपोसम
इन जानवरों को रात में घूमने कि बहुत ज्यादा ही आदत होती है और ये रात में घूमने के लिए निकलते हैं. ये जानवर इतना सोते है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. आपको बता दें कि ये जानवर दिन में 18 घंटे तक सो सकते हैं. 

