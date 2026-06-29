40 साल तक कबाड़ समझकर दराज में छोड़ा, अब वैज्ञानिक बोले- यह तो महा-दैत्य का कंकाल है

सोचिए कि विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी और पहली खोजों में से एक, किसी कबाड़ की तरह एक पुरानी दराज में 40 सालों तक धूल फांकती रहे! हां, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सौ फीसदी सच है. साल 1985 में अंटार्कटिका से एक अजीब सा जीवाश्म खोजा गया था, लेकिन वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि यह क्या है और इसे कैंब्रिज की एक दराज में रख दिया गया. अब जाकर वैज्ञानिकों ने इस पर से पर्दा उठाया है और पुष्टि की है कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया गया इतिहास का सबसे पहला डायनासोर का जीवाश्म है. यह हड्डी दुनिया के सबसे विशालकाय जीवों में शुमार 'टाइटनोसॉर' (Titanosaur) की पूंछ की है, जिसने अब विज्ञान की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है.
यह अनोखी कहानी साल 1985 की है, जब जेम्स रॉस द्वीप (James Ross Island) से एक जीवाश्म इकट्ठा किया गया था. उस समय के भूवैज्ञानिक डॉ. माइक थॉमसन ने अपनी फील्ड नोटबुक में इसका एक छोटा सा स्केच बनाया था और इसे "विशाल रेंगने वाले जीव की रीढ़" बताया था. लेकिन टीम को सटीक जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे (BAS) के कैंब्रिज ऑफिस की एक दराज में संभालकर रख दिया गया. हाल ही में, कलेक्शन मैनेजर डॉ. मार्क इवांस की नजर इस पर पड़ी जब वे हजारों नमूनों की जांच कर रहे थे. उन्होंने इस अजीब हड्डी को देखा और पहचान लिया कि इसका आकार आम समुद्री जीवों से अलग और डायनासोर जैसा है.
इस खोज की पुष्टि के लिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर पॉल बैरेट को बुलाया गया. उन्होंने जैसे ही इस जीवाश्म को अपने हाथों में लिया, वे समझ गए कि यह कोई आम जीव नहीं है. इस हड्डी की बनावट 'बॉल-एंड-सॉकेट' जैसी थी, जो केवल टाइटनोसॉर (Titanosaur) प्रजाति के डायनासोरों में ही पाई जाती है. टाइटनोसॉर इस धरती पर चलने वाले सबसे विशालकाय शाकाहारी जीव थे, जिनकी लंबाई 115 फीट तक और वजन 60 टन तक होता था. हालांकि, अंटार्कटिका में मिली यह पूंछ की हड्डी जिस डायनासोर की थी, उसकी लंबाई लगभग 23 फीट (7 मीटर) रही होगी. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह या तो एक बच्चा डायनासोर था या फिर अपनी प्रजाति का एक छोटा वयस्क.
आज हम अंटार्कटिका को बर्फ से ढकी एक बेहद ठंडी और सूनी जगह के रूप में जानते हैं जहां इंसानों का रहना भी मुश्किल है. लेकिन यह जीवाश्म करीब 8 करोड़ 20 लाख साल पुराना है, जिसे 'लेट क्रेटेशियस पीरियड' (Late Cretaceous Period) कहा जाता है. उस समय अंटार्कटिका का मौसम ऐसा नहीं था. यह पूरा महाद्वीप हरे-भरे और घने जंगलों से ढका हुआ था, जो इन शाकाहारी डायनासोरों के जीने के लिए भरपूर भोजन और अनुकूल माहौल देता था.
अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपे इतिहास को ढूंढना जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. 1985 के बाद वहां कुछ और डायनासोर के जीवाश्म जरूर मिले, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. प्रोफेसर बैरेट बताते हैं कि इस खोज से हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि आज जो जगह पूरी तरह रहने के लायक नहीं है, वहां कभी जीवों का एक बहुत बड़ा संसार फला-फूला करता था. दराज से निकली यह एक छोटी सी हड्डी दुनिया के इस सबसे ठंडे छोर के प्राचीन इकोसिस्टम को समझने का एक बड़ा जरिया बन गई है.