इतिहास में सबसे तेजी से खिसक रहा है अंटार्कटिका का ये ग्लेशियर, क्या हो सकता है इसका अंजाम?

Antarctica's Hektoria Glacier retreat: क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा ग्लेशियर के कंडीशन से पता चलता है. नेचर जियोसाइंस (Nature Geoscience) में छपी एक नई स्टडी में पाया गया है कि अंटार्कटिका के हेक्टोरिया ग्लेशियर (Hektoria Glacier) ने मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक का सबसे तेज स्पीड से पीछे हटने का एक्सपीरिएंस किया है, जो नवंबर और दिसंबर 2022 के बीच सिर्फ दो महीनों में तकरीबन 50% सिकुड़ गया है.

पहले से ज्यादा खौफनाक बदलाव

तेजी से गर्म हो रहे अंटार्कटिक प्रायद्वीप (Antarctic Peninsula) पर स्थित, हेक्टोरिया तकरीबन फिलाडेल्फिया (Philadelphia) के साइज का है और आमतौर पर हर साल सिर्फ कुछ सौ मीटर ही पीछे हटता है. इसके बजाय, ये 5 मील पीछे हट गया, जिसे साइंटिस्ट "हैरानी भरा" और फ्यूचर में सी लेवल में इजाफे के मद्देनजर बेहद चिंताजनक घटना बता रहे हैं.

कब शुरू हुआ ये प्रॉसेस?

रिसर्चर्स ने पाया कि ग्लेशियर का पीछे हटना तब शुरू हुआ जब 2022 में "फास्ट आइस" जमीन से जुड़ी समुद्री बर्फ की एक स्थिर परत टूट गई. इससे ग्लेशियर अस्थिर हो गया, ये समुद्री लहरों और गर्म पानी के संपर्क में आ गया, जिससे इसके फ्लोटिंग आइस टंग खो गए और तेजी से ढह गईं. हेक्टोरिया एक समतल बर्फ के मैदान पर स्थित है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी को नीचे रिसने देती है और एक डोमिनोज जैसा प्रॉसेस, जिसे काल्विंग (Calving) कहा जाता है, इसके जरिये ग्लेशियर को तोड़ देती है.

बर्बादी का ट्रेलर!

हालांकि हेक्टोरिया थोड़ा छोटा है, फिर भी साइंटिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये बड़े अंटार्कटिक ग्लेशियरों, जिनमें से कुछ ब्रिटेन (Britain) जितने बड़े हैं, इनके साथ क्या हो सकता है, इसका ट्रेलर दे सकता है. अगर ये ग्लेशियर इसी स्पीड से टूटते हैं, तो ग्लोबल सी लेवल पर इसके असर खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि समुद्र का लेवल तकरीबन 190 फीट तक बढ़ सकता है.

रियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज

ये स्टडी जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के बढ़ते असर और ये समझने की तुरंत जरूरत पर जोर देता है कि अंटार्कटिक ग्लेशियर गर्म होते महासागरों पर कैसे रिएक्ट करते हैं. जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट नाओमी ओच्वाट (Naomi Ochwat) ने कहा, "हम अभी भी ऐसी प्रॉसेस का पता लगा रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था, और वो प्रकिया हमारी कल्पना से भी तेजी से हो रही हैं."