Advertisement
trendingNow12987272
Hindi Newsविज्ञान

इतिहास में सबसे तेजी से खिसक रहा है अंटार्कटिका का ये ग्लेशियर, क्या हो सकता है इसका अंजाम?

जलवायु परिवर्तन का असर वैसे तो हम कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन अब ये प्रॉसेस पहले से कई तेजी हो रहा है, और इसका असर अंटार्कटिक के ग्लेशियर पर साफ तौर से देखा जा सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इतिहास में सबसे तेजी से खिसक रहा है अंटार्कटिका का ये ग्लेशियर, क्या हो सकता है इसका अंजाम?

Antarctica's Hektoria Glacier retreat: क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा ग्लेशियर के कंडीशन से पता चलता है. नेचर जियोसाइंस (Nature Geoscience) में छपी एक नई स्टडी में पाया गया है कि अंटार्कटिका के हेक्टोरिया ग्लेशियर (Hektoria Glacier) ने मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक का सबसे तेज स्पीड से पीछे हटने का एक्सपीरिएंस किया है, जो नवंबर और दिसंबर 2022 के बीच सिर्फ दो महीनों में तकरीबन 50% सिकुड़ गया है.

पहले से ज्यादा खौफनाक बदलाव
तेजी से गर्म हो रहे अंटार्कटिक प्रायद्वीप (Antarctic Peninsula) पर स्थित, हेक्टोरिया तकरीबन फिलाडेल्फिया (Philadelphia) के साइज का है और आमतौर पर हर साल सिर्फ कुछ सौ मीटर ही पीछे हटता है. इसके बजाय, ये 5 मील पीछे हट गया, जिसे साइंटिस्ट "हैरानी भरा" और फ्यूचर में सी लेवल में इजाफे के मद्देनजर बेहद चिंताजनक घटना बता रहे हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कब शुरू हुआ ये प्रॉसेस?
रिसर्चर्स ने पाया कि ग्लेशियर का पीछे हटना तब शुरू हुआ जब 2022 में "फास्ट आइस" जमीन से जुड़ी समुद्री बर्फ की एक स्थिर परत टूट गई. इससे ग्लेशियर अस्थिर हो गया, ये समुद्री लहरों और गर्म पानी के संपर्क में आ गया, जिससे इसके फ्लोटिंग आइस टंग खो गए और तेजी से ढह गईं. हेक्टोरिया एक समतल बर्फ के मैदान पर स्थित है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी को नीचे रिसने देती है और एक डोमिनोज जैसा प्रॉसेस, जिसे काल्विंग (Calving) कहा जाता है, इसके जरिये ग्लेशियर को तोड़ देती है.

बर्बादी का ट्रेलर!
हालांकि हेक्टोरिया थोड़ा छोटा है, फिर भी साइंटिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये बड़े अंटार्कटिक ग्लेशियरों, जिनमें से कुछ ब्रिटेन (Britain) जितने बड़े हैं, इनके साथ क्या हो सकता है, इसका ट्रेलर दे सकता है. अगर ये ग्लेशियर इसी स्पीड से टूटते हैं, तो ग्लोबल सी लेवल पर इसके असर खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि समुद्र का लेवल तकरीबन 190 फीट तक बढ़ सकता है.

रियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज 
ये स्टडी जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के बढ़ते असर और ये समझने की तुरंत जरूरत पर जोर देता है कि अंटार्कटिक ग्लेशियर गर्म होते महासागरों पर कैसे रिएक्ट करते हैं. जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट नाओमी ओच्वाट (Naomi Ochwat) ने कहा, "हम अभी भी ऐसी प्रॉसेस का पता लगा रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था, और वो प्रकिया हमारी कल्पना से भी तेजी से हो रही हैं."

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

AntarcticaGlacierClimate Change

Trending news

SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां