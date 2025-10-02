Advertisement
वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी! अंटार्कटिका में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, अब महासागर की गर्मी कर रही है 'पलटवार'

Antarctica Ice Sheets: 2025 का अधिकतम तापमान 47 साल में तीसरा सबसे निचला रहा. यह 2023 और 2024 से थोड़ा ज्यादा है पर सामान्य से काफी कम है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:40 PM IST
Science latest News: वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका में सर्दियों की समुद्री बर्फ पिछले लगभग 50 सालों में तीसरे सबसे लो लेवल पर रहा. यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का असर दक्षिणी ध्रुव पर तेजी से बढ़ रहा है. हर साल दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी के दौरान अंटार्कटिका के चारों ओर का महासागर सैकड़ों मील दूर तक जम जाता है. इसका अधिकतम फैलाव आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होता है जिसके बाद बर्फ पिघलना शुरू कर देती है. कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रीय हिम एवं बर्फ डेटा केंद्र से आंकड़ों के मुताबिक, 17 सितंबर को बर्फ का कुल क्षेत्रफल 178.1 लाख किमी तक पहुंच गया था.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
सीयू बोल्डर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक टेड स्कैम्बोस ने AFP को बताया कि, 2016 तक अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के माप से पता चला था कि यह समय के साथ थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा था. हालांकि यह वृद्धि अनियमित थी. लेकिन अब वैश्विक महासागर की गर्मी अंटार्कटिका के सबसे पास के पानी में भी पहुंच रही है. इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज ने आखिरकार दक्षिणी महाद्वीप के जमे हुए समुद्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. तैरती समुद्री बर्फ पिघलने पर समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी नहीं करती.

वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है
जब समुद्री बर्फ पीछे हटती है तो इसकी सफेद सतह हट जाती है. यह सफेद सतह सूर्य की लगभग सारी गर्मी को अंतरिक्ष में वापस उछाल देती है. इस सफेद सतह की जगह अब गहरा नीला पानी ले लेता है. यह नीला पानी उतनी ही मात्रा में सूर्य की गर्मी को सोख लेता है. इसके अलावा एक दूसरा भाग भी है.

दूसरा भाग क्या है?
यह अंटार्कटिका की बर्फ की चादर को सीधे समुद्र में गिरने से बचाती है. यह लहरों को तट तक पहुंचने से पहले कमजोर कर देती है और यह समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाओं के असर को भी कम करती है. इस तरह समुद्री बर्फ समुद्र के स्तर(सी-लेवल)को बढ़ने से रोकने में मदद करती है. लेकिन दूसरी ओर इसका उल्टा असर भी होता है.

क्या हुआ अगर बर्फ पिघल गई?
अंटार्कटिका की बर्फ की चादर में इतनी ज्यादा बर्फ मौजूद है कि अगर वह पिघल गई तो समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठ जाएगा. इसके कारण दुनिया के नीचे के किनारे वाले इलाके पानी में डूब सकते हैं. हालांकि, इतना बड़ा खतरा शायद सैकड़ों साल बाद ही सामने आएगा. इंसानों की वजह से जो पूरी दुनिया की गर्मी बढ़ रही है उसकी 90 प्रतिशत गर्मी को महासागर खुद में सोख लेते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

