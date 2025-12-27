Advertisement
स्पेस में होगी माइनिंग! अंटार्कटिका के उल्का पिंड में मिले बेहिसाब खनिज और धातु; वैज्ञानिकों ने बताया...

स्पेस में होगी 'माइनिंग'! अंटार्कटिका के उल्का पिंड में मिले बेहिसाब खनिज और धातु; वैज्ञानिकों ने बताया...

Asteroid mining: अंटार्कटिका में पाए गए कार्बोनेयस कोंड्राइट्स उल्का पिंड शुरुआती सौरमंडल के जरूरी तत्वों की जानकारी देते हैं और भविष्य में अंतरिक्ष खनन के लिए उपयोगी हो सकते हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:40 AM IST
स्पेस में होगी 'माइनिंग'! अंटार्कटिका के उल्का पिंड में मिले बेहिसाब खनिज और धातु; वैज्ञानिकों ने बताया...

Asteroid mining: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पाए गए दुर्लभ उल्का पिंडों का अध्ययन करके शुरुआती सौरमंडल के उल्का पिंडों की रासायनिक संरचना के बारे में नई जानकारी प्राप्त की है. इन्हें कार्बोनेयस कोंड्राइट्स कहा जाता है और ये प्राचीन उल्का पिंडों के टुकड़े हैं, जो 4.5 अरब साल पहले बने थे. इन उल्का पिंडों में ऐसे जरूरी तत्व हो सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में आधारभूत संरचना बनाने और पृथ्वी पर निर्भरता कम करने में किया जा सकता है.

उल्का पिंड से निकलेंगे धातू
Josep M. Trigo-Rodríguez की अगुवाई वाली टीम का मानना है कि कार्बन युक्त उल्का पिंड भविष्य में जल और धातुओं के लिए भंडार स्थल बन सकते हैं. उनकी रिसर्च से यह पता चल रहा है कि कौन से उल्का पिंड संसाधन समृद्ध हैं और भविष्य के मिशनों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं.

कार्बोनेयस कोंड्राइट्स क्या हैं?
कार्बोनेयस कोंड्राइट्स वे उल्का पिंड हैं जो पृथ्वी पर नेचुरल तरीके से गिरते हैं. ये वे उल्का पिंड हैं जो कभी पिघले या परतबद्ध नहीं हुए, इसलिए इनमें शुरुआती सौरमंडल की मूल सामग्री बची हुई है. यह शोध दिखाता है कि यह उल्का पिंड पृथ्वी पर मिलने वाले सभी उल्का पिंडों का केवल लगभग 5 प्रतिशत ही हैं. इन्हें रेगिस्तान या अंटार्कटिका जैसे सूखे क्षेत्रों में आसानी से खोजा जाता है. इनका विश्लेषण करके वैज्ञानिक ट्रांजिशन मेटल्स जैसे टाइटेनियम, मैंगनीज और अन्य मूल्यवान तत्वों की उपस्थिति जान पा रहे हैं.

टाइटेनियम का भरमार
अध्ययन में यह पाया गया कि विभिन्न उल्का पिंड समूहों में धातु की मात्रा अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, CV और CK समूह टाइटेनियम में सबसे समृद्ध पाए गए, जबकि CR समूह में मैंगनीज की मात्रा अधिक थी. यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर भारी तत्वों की कमी होती है, लेकिन ये उल्का पिंड अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ट्रांजिशन मेटल्स रखते हैं. हालांकि, अभी भी इन उल्का पिंडों से खनन पृथ्वी के सबसे अमीर खनिज भंडारों से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन अंतरिक्ष मिशनों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष में खनन अब भी प्रयोगात्मक स्तर पर है. उल्का पिंडों का सतही हिस्सा संग्रहण में आसान हो सकता है, लेकिन इसे औद्योगिक स्तर पर खनन करना अलग चुनौती है. कुछ उल्का पिंडों में जल या तापीय बदलाव होने के कारण धातुओं की रासायनिक स्थिति बदल जाती है, जिससे निष्कर्षण कठिन हो जाता है. K श्रेणी के क्षुद्रग्रह, जो ओलिवाइन और स्पिनल अवशोषण पट्टियों वाले हैं, इस दिशा में सबसे अधिक आशाजनक पाए गए हैं। CO और CV कोंड्राइट परिवार से जुड़े ये क्षुद्रग्रह भविष्य में अंतरिक्ष खनन और इन-सिटू संसाधन उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे.

