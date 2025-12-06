100 साल तक रहेगा प्रचंड गर्मी का हमला! अंटार्कटिका महासागर में छिपा है ग्लोबल वॉर्मिंग का 'थर्मल बर्प' बम

Science Latest News: एजीयू एडवांसेज नाम की पत्रिका में छपे नए अध्ययन में एक गहरी चिंता वाली बात सामने आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका के पास के दक्षिणी महासागर में गर्मी का एक बड़ा झटका आ सकता है जो 100 साल से भी ज्यादा समय तक रह सकता है. ऐसा समुद्र की गर्मी सोखने की बहुत बड़ी क्षमता की वजह से होगा. यह गर्मी का झटका बाद में वायुमंडल में जमा हुई गर्मी की भारी मात्रा को छोड़ सकता है जिससे ग्लोबल वॉर्मिंग और भी ज्यादा बाढ़ आ सकती है.

धरती के लिए क्यों जरूरी है अंटार्कटिका?

दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका को घेरे हुए है वह धरती के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. इंसानों की गतिविधियों से जितनी भी अतिरिक्त गर्मी पैदा हुई है उसने 18वीं सदी से लेकर अब तक समुद्र ने उसका 90% से ज्यादा हिस्सा सोख लिया है. इस वजह से Global Warming के कुछ सीधे असर अभी तक कम रहे हैं. लेकिन यह गर्मी हमेशा के लिए समुद्र में नहीं रह सकती. यह अंत में वातावरण में वापस चली जाएगी जिससे दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ सकता है.

क्या है थर्मल बर्प?

नए अध्ययन में कहा गया है कि भविष्य में कुछ मौसमों में यह गर्मी बाहर निगल सकती है जिसे थर्मल बर्प (गर्मी का झटका) कहा गया है. अगर इंसान CO2 का उत्सर्जन कम कर देते हैं तो दुनिया का तापमान कम हो सकता है. लेकिन इस कोशिस के कारण जब दक्षिणी महासागर ठंडा होगा तो उसके गहरे पानी में जमा गर्मी पानी की परतों को अस्थिर कर देगी और वह गर्मी अचानक बाहर निकल जाएगी.

स्टडी में कौन सी चिंता सामने आई?

इस अध्ययन की मुख्य चिंता यह है कि अगर हम वायुमंडल से CO2 हटाते हैं तो धरती के मौसम पर क्या असर होगा. यह जरूरी है क्योंकि अभी के ज्यादातर मॉडल सिर्फ CO2 कम करने पर ध्यान देते हैं ना कि हवा से कार्बन हटाने के असर पर. दक्षिणी महासागर की प्रतिक्रिया सबसे जरूरी है क्योंकि इसमें गर्मी और कार्बन दोनों को जमा करने की क्षमता है. हवा से CO2 हटाने से ग्लोबल वार्मिंग समय के साथ कम हो सकती है.

क्या है गर्मी के झटके की प्रक्रिया?

वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल में जब वायुमंडल में CO2 कम होती है तो समुद्री बर्फ बनने के कारण दक्षिणी महासागर का सतही पानी ठंडा और खारा हो जाता है. लेकिन इस सतह के नीचे गहरा, गर्म पानी मौजूद होता है और यह गर्म पानी की परतों को अस्थिर कर देता है. इससे गहरा पानी ऊपर आता है और जमा हुई गर्मी को छोड़ता है जिसे थर्मल बर्प कहते हैं.