सोना-चांदी या हीरा नहीं ये है दुनिया की सबसे महंगी वस्तु, 1 ग्राम की कीमत है 62 लाख करोड़ रुपये

Science News: सोने-चांदी जैसे धातु की कीमतों ने इन दिनों ऊंचाई छू रखी है. दुनिया में ये सबसे महंगी चीजों में आते हैं, हालांकि अगर आपको बताएं कि एक ऐसी भी चीज है, जो इनसे भी कई गुना महंगी है तो शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे. इसके एक ग्राम की कीमत में आप हजारों लग्जरी गाड़ियां ले सकते हैं. बता दें कि इस सामग्री के फटने पर हिरोशिमा जितना धमाका हो सकता है.

क्या है एंटीमैटर?

हवा, पानी, पत्थर और सूरज समेत पूरा ब्रह्मांड सामान्य पदार्थ यानी matter से बना है. वहीं एंटीमैटर इसके कणों का बिल्कुल विपरीत रूप है. एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव (-) होता है. वहीं एंटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव (+) होता है. सामान्य प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव होता है तो वहीं एंटी प्रोटॉन का चार्ज निगेटिव होता है. इन दोनों के मिलने पर 100 प्रतिशत द्रव्यमान (Mass) प्योर एनर्जी में बदल जाता है. एंटीमैटर के 1 ग्राम की कीमत 62.5 लाख करोड़ रुपये है.

अभी तक कितना एंटीमैटर बना?

बता दें कि साल 1995-2025 तक दुनियाभर के सारे एक्सपेरिमेंट मिलाकर केवल 10 नैनोग्राम यानी 0.00000001 ग्राम के लगभग एंटीमैटर बन पाया है. इतने से 1 सेकेंड भी 1 बल्ब नहीं जलेगा, हालांकि इसे बनाने में अबतक अरबों रुपये खर्च किए जा चुके हैं. बता दें कि अमेरिका में फर्मीलैब, जर्मनी में GSI हैल्महोल्ट्ज सेंटर और CERN (स्विट्जरलैंड-फ्रांस बॉर्डर) इन जगहों पर एंटीमैटर बनता है. यहां कणों को लाइट की स्पीड को 99.999 प्रतिशत तक तेज करके एकसाथ टकराया जाता है. इस टक्कर से थोड़ी देर के लिए एंटीमैटर के कण पैदा होते हैं.

एंटीमैटर का काम

एंटीमैटर को किसी भी वस्तु से छूने नहीं देते है. नहीं तो ये तुरंत फट जाएगा. ऐसे में इसे लगभग 273 डिग्री सेल्सियस के करीब बेहद ठंडा किया जाता है. साथ ही इसे शक्तिशाली चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से हवा में तैरते हुए रखा जाता है. बता दें कि एंटीमैटर के जरिए 7-9 महीनों के बदले केवल 1महीने में मंगल तक पहुंच सकते हैं. इतना ही नहीं यह बिजली उत्पादन और कैंसर के इलाज के लिए भी काम आ सकता है. यह इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसका 1 ग्राम बनाने में CERN में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी मशीन LHC को 10 लाख साल तक चलाना पड़ेगा. इसके 1 सेकेंड के एक्सपेरिमेंट में लाखों का खर्चा आता है. वहीं यह जितना अबतक बना है उसमें ही अरबों डॉलर का खर्चा आ चुका है.