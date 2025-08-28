Ringelmann Effect: 103 गुना ताकतवर...वैज्ञानिक कर रहे चींटियों पर रिसर्च, इनकी टीमवर्क से बनेगा रोबोट्स का भविष्य
Advertisement
trendingNow12899784
Hindi Newsविज्ञान

Ringelmann Effect: 103 गुना ताकतवर...वैज्ञानिक कर रहे चींटियों पर रिसर्च, इनकी टीमवर्क से बनेगा रोबोट्स का भविष्य

Science News in Hindi: अकेली चींटी अपने वजन से 60 गुना तक भार को उठा सकती है. लेकिन जब ये ग्रुप में काम करती हैं तो हर एक चींटी अपने वजन का 103 गुना तक भार उठा सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ringelmann Effect: 103 गुना ताकतवर...वैज्ञानिक कर रहे चींटियों पर रिसर्च, इनकी टीमवर्क से बनेगा रोबोट्स का भविष्य

Ants vs Robots: अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत के द्वीपों में रहने वाली बुनकर चींटियां पत्तों को जोड़कर अद्भुत घोंसले बनाती हैं. वैज्ञानिक हमेशा से ये जानना चाहते थे कि ये छोटी-छोटी चींटियां इतने बड़े पत्तों को कैसे मोड़ देती हैं. अब, मैक्वेरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बात खोजी है. उन्होंने पाया कि अकेली चींटी से ज्यादा समूह या ग्रुप में काम करने वाली चींटियां ज्यादा ताकतवर होती हैं. करेंट बायोलॉजी पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक, बुनकर चींटियां टीम में काम करने बहुत ज्यादा असरदार हो जाती हैं.

कैसे इतनी ताकतवर हो जाती हैं चींटियां?
अकेली चींटी अपने वजन से 60 गुना तक भार खींच सकती है. लेकिन जब ये समूह में काम करती हैं तो हर एक चींटी अपने वजन से 103 गुना तक भार खींच पाती है. ये कमाल उनके चिपटिपे पैरों की वजह से होता है. इन पैरों की मदद से वे पत्तियों की सतह पर जंजीर जैसी पकड़ बना लेती हैं जिससे खींचने में आसानी होती है.

यह भी पढें: कोलंबिया में मिली इंसानों की 6000 साल पुरानी प्रजाति, DNA रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की गई ये रिसर्च?
इसका अध्ययन करने के लिए जीवविज्ञानी क्रिस रीड और उनकी टीम ने उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से चींटियों की 6 कॉलोनियों को इकट्टा किया. लैब में उन्होंने बल संवेदकों से जुड़े हुए कागज के टुकड़े इस्तेमाल किए. जब भी चींटियां इन कागजों को मोड़ती तो उनके खींचने की ताकत को मापा जाता.

रिसर्च में क्या सामने आया?
यह खोज इंसानों से बिल्कुल ही अलग है. इंसान जब भी बड़े समूह में काम करते हैं तो कम ताकत लगाते हैं जिसे रिंगेलमैन प्रभाव कहते हैं. लेकिन बुनकर चींटियां इससे उलट काम करती है और ये ग्रुप में काम करके अपनी व्यक्तिगत ताकत को बढ़ाती हैं. अब, वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिरकार चींटियां बिना फिसले अपनी ताकत को कैसे बनाए रखती हैं.

इस खोज से क्या फायदा मिलेगा?
ये जानकारी रोबोटों की भी मदद कर सकती है. वैज्ञानिक चींटियों से सीखकर ऐसे रोबोट बना सकते हैं जो एक साथ मिलकर भारी सामान उठा सकें या खींच सकें. रीड कहते हैं, बुनकर चींटियां हमें सिखा सकती हैं कि बहुत काम करने वाली रोबोट टीमें कैसे बनाई जाती हैं. इस तरह, पेड़ पर रहने वाली ये छोटी चींटियां भविष्य में रोबोटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

यह भी पढें: स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को मैसेज भेजेंगे Harvard वैज्ञानिक! कहेंगे 'नमस्ते' क्या घर आएंगे मेहमान...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ants vs robots

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;