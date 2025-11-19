Lost City: मॉडर्न सिटी के नीचे मिला एक प्राचीन शहर, आखिर क्यों रातों-रात खाली हो गया था?

Science News: उत्तरी यूरोप के शहर की शांत गलियों के नीचे वैज्ञानिकों को अनोखा रहस्य मिला है. यह एक पूरा शहर है जो दूसरे शहर के नीचे दबा हुआ है. यह खोज सैकड़ों साल पहले के शहरी जीवन की एक दुर्लभ झलक दिखाती है. शुरुआती खुदाई में इमारतों, रास्तों और चीजों का एक जटिल जााल मिला है जो सुरक्षित है. स्वीडिश पुरातत्व समूह आर्कियोलोगेर्ना की यह खोज पुराने शहरी केंद्रों के विकास को देखने के हमारे तरीके को बदल सकती है. वैज्ञानिकों में इस खोज को लेकर बहुत ही उत्साह है.

कैसे की गई ये खोज?

हाल ही में मिली इस भूमिगत बस्ती के आकार और इसकी सुरक्षा की स्थिति ने खोज करने वालों को हैरान कर दिया है. हाईटेक रडार का इस्तेमाल करके टीम ने आज के शहरों के नीचे सड़कें, नींव और इमारतों के अवशेष खोजे हैं. आर्कियोलोगेर्ना की खुदाई टीमों ने बताया कि, यह जगह कई सौ साल पुरानी है. जांच से पता चलता है कि यहां सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था जैसे- पक्की सड़कें, लकड़ी के घर और केंद्रीय बाजार.

कैसे खाली हुआ ये प्राचीन शहर?

पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शायद किसी बड़ी आपदा जैसे आग या महामारी के बाद इस शहर को जानबूझकर खाली करा दिया गया था. इसके बाद यह निचली बस्ती सदियों तक ऊपर बने नए शहर के नीचे दब गई. जैसे-जैसे ऊपर का शहर विकसित होता गया वहां के लोगों ने खंडहरों के ठीक ऊपर निर्माण शुरू कर दिया.

किस तकनीक की ली गई मदद?

वैज्ञानिकों ने डिजिटल मॉडलिंग और LiDAR स्कैंनिग का इस्तेमाल करके 3D में दबी हुई बस्ती को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है. इस काम से शहर के इतिहास की कई बातें सामने आई हैं जिसमें मध्यकाल की सड़कें जो वाइकिंग युग के किलों से मिलती हैं और शुरुआती औद्योगिक युग की नींवें जमीन की परतों की तरह खड़ी है.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

इस नए डाटा से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग पीढियों ने एक ही जगह का दोबारा इस्तेमाल कैसे किया. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि दबा हुआ शहर आज की सक्रिय सड़कों, घरों और दुकानों के ठीक नीचे है. खुदाई करने वाली टीम को सुरक्षा और संरक्षण के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए बहुत सावधानी से काम करना होगा.