जमीन के नीचे मिला 2000 साल पुराना मास्टरपीस, वैज्ञानिकों ने कहा- 'सदी की सबसे बड़ी खोज'

Father of Architecture: इटली के फानो शहर में एक विशाल सरकारी इमालर के अवशेष मिले हैं. माना जा रहा है कि यह इमारत मशहूर इंजीनियर विट्रुवियस ने बनवाई थी जिन्हें वास्तुकला का जनक माना जाता है. पुराने समय में बेसिलिका का इस्तेमाल चर्च की तरह नहीं बल्कि कचहरी या काम-काज के लिए होता था. यह इमारत रेक्टेंगल शेप की थी जिसमें 14 बड़े खंभे लगे हुए थे. विट्रुवियस के बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उनके द्वारा बनाई गई किसी इमारत का असली सबूत पहली बार मिला है.

क्यों इतने मशहूर हैं विट्रुवियस?

विट्रुवियस का जन्म आज से लगभग 2100 साल पहले हुआ था. उन्होंने डी आर्किटेक्टुरा नाम की एक मशहूर किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने घर बनाने, मशीनें तैयार करने और शहरों को बसाने के बेहतरीन तरीके बताए थे. उनकी यह किताब वास्तुकला पर दुनिया की सबसे पुरानी और पहली किताब मानी जाती है.

आधुनिक इंजीनियरिंग का राज

क्या आपने दा विंची की वह मशहूर तस्वीर देखी है जिसमें एक आदमी सर्किल के अंदर खड़ा है? उसे विट्रुवियन मैन कहते हैं. दा विंची ने यह तस्वीर विट्रुवियस की बातों से प्रेरित होकर ही बनाई थी. विट्रुवियस के आइडिया इतने कमाल थे कि हजारों साल बाद भी दुनिया के बड़े-बड़े वास्तुकारों ने उनके क्शेकदम पर चलकर शानदार इमारतें बनाईं.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या करना है?

पुरातत्व विभाग के अधिकारी एंड्रिया पेसिना का कहना है कि, जो इमारत जमीन के नीचे मिली है वह ठीक वैसी ही है जैसा विट्रुवियस ने अपनी किताब में लिखा था. पेसिना के मुताबिक, पुरानी खोजों में अक्सर शक की गुंजाइश होती है लेकिन इस इमारत की बनावट इतनी सटीक है कि इसके विट्रुवियस से जुड़े होने पर कोई शक नहीं रह जाता.

पीढ़ियों तक याद रहने वाली खोज

इटली के संस्कृति मंत्री अलेस्सांद्रो गिउली ने कहा कि यह एक सनसनीखेज खोज है. इसके बारे में आने वाले सालों में लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियां चर्चा करेंगी. फानो शहर के मेयर लूका सर्फिलिप्पी ने इसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा है. उन्होंने बताया कि, वैज्ञानिक और शोधकर्ता पिछले सैकड़ों सालों से इस पुरानी इमारत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो अब जाकर मिली है.