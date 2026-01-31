Advertisement
trendingNow13092426
Hindi Newsविज्ञानजमीन के नीचे मिला 2000 साल पुराना मास्टरपीस, वैज्ञानिकों ने कहा- सदी की सबसे बड़ी खोज

जमीन के नीचे मिला 2000 साल पुराना मास्टरपीस, वैज्ञानिकों ने कहा- 'सदी की सबसे बड़ी खोज'

Science news in Hindi: इटली के पुरातत्वविदों ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है. जमीन के नीचे 2,000 साल पुरानी इमारत मिली है जिसका सीधा संबंध विट्रुवियस से है जिसे वास्तुकला का जनक कहा जाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन के नीचे मिला 2000 साल पुराना मास्टरपीस, वैज्ञानिकों ने कहा- 'सदी की सबसे बड़ी खोज'

Father of Architecture: इटली के फानो शहर में एक विशाल सरकारी इमालर के अवशेष मिले हैं. माना जा रहा है कि यह इमारत मशहूर इंजीनियर विट्रुवियस ने बनवाई थी जिन्हें वास्तुकला का जनक माना जाता है. पुराने समय में बेसिलिका का इस्तेमाल चर्च की तरह नहीं बल्कि कचहरी या काम-काज के लिए होता था. यह इमारत रेक्टेंगल शेप की थी जिसमें 14 बड़े खंभे लगे हुए थे. विट्रुवियस के बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उनके द्वारा बनाई गई किसी इमारत का असली सबूत पहली बार मिला है. 

क्यों इतने मशहूर हैं विट्रुवियस?
विट्रुवियस का जन्म आज से लगभग 2100 साल पहले हुआ था. उन्होंने डी आर्किटेक्टुरा नाम की एक मशहूर किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने घर बनाने, मशीनें तैयार करने और शहरों को बसाने के बेहतरीन तरीके बताए थे. उनकी यह किताब वास्तुकला पर दुनिया की सबसे पुरानी और पहली किताब मानी जाती है. 

यह भी पढ़ें: 5,000 साल पुराना 'मौत का संदेश'...रेगिस्तान में पत्थर पर मिली वो तस्वीर, जिससे कांपते थे दुश्मन

Add Zee News as a Preferred Source

आधुनिक इंजीनियरिंग का राज
क्या आपने दा विंची की वह मशहूर तस्वीर देखी है जिसमें एक आदमी सर्किल के अंदर खड़ा है? उसे विट्रुवियन मैन कहते हैं. दा विंची ने यह तस्वीर विट्रुवियस की बातों से प्रेरित होकर ही बनाई थी. विट्रुवियस के आइडिया इतने कमाल थे कि हजारों साल बाद भी दुनिया के बड़े-बड़े वास्तुकारों ने उनके क्शेकदम पर चलकर शानदार इमारतें बनाईं. 

वैज्ञानिकों का इसपर क्या करना है?
पुरातत्व विभाग के अधिकारी एंड्रिया पेसिना का कहना है कि, जो इमारत जमीन के नीचे मिली है वह ठीक वैसी ही है जैसा विट्रुवियस ने अपनी किताब में लिखा था. पेसिना के मुताबिक, पुरानी खोजों में अक्सर शक की गुंजाइश होती है लेकिन इस इमारत की बनावट इतनी सटीक है कि इसके विट्रुवियस से जुड़े होने पर कोई शक नहीं रह जाता. 

यह भी पढ़ें: चांद पर जाने से पहले ही NASA की बढ़ी टेंशन, आर्टेमिस-II मिशन पर अचानक क्यों लगा ब्रेक?

पीढ़ियों तक याद रहने वाली खोज
इटली के संस्कृति मंत्री अलेस्सांद्रो गिउली ने कहा कि यह एक सनसनीखेज खोज है. इसके बारे में आने वाले सालों में लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियां चर्चा करेंगी. फानो शहर के मेयर लूका सर्फिलिप्पी ने इसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा है. उन्होंने बताया कि, वैज्ञानिक और शोधकर्ता पिछले सैकड़ों सालों से इस पुरानी इमारत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो अब जाकर मिली है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

father of architect

Trending news

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
sharad pawar
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?