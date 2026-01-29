तमिलनाडु में खुदाई में निकली 3500 साल पुरानी हड्डियां, एक या दो नहीं...मिले 28 प्राचीन जानवरों के कंकाल

Advertisement
One Horned Rhino: आज एक सींग वाला गैंडा मुख्य तौर के उत्तर के घास के मैदानों में पाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और नेपाल के कुछ इलाकों में रहती है. बचाव की अच्छी कोशिशों के बाद अब यह बढ़कर 4,000 से ज्यादा हो गए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:42 AM IST
Kaziranga National Park: पुरातत्वविदों को दक्षिण भारक में एक सींग वाले गैंडे के होने के पक्के सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले ये गैंडे भारत के बहुत बड़े हिस्से में रहा करते थे. तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास मोलपालयम नाम की जगह पर गैंडे की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं. यह हड्डियां करीब 3,500 साल तक पुरानी हैं जो नवपाषाण काल (Neolithic Period) की हैं. 2021 और 2024 की खुदाई में गैंडे के पैर की 4 हड्डियां मिली हैं. 

किसने की इसकी खोज?
यह खोज तमिलनाडु के प्रोफेसर वी.सेल्वकुमार की टीम ने की है. रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह करीब 3400 से 3600 साल पुराना है. वहां सिर्फ गैंडा ही नहीं बल्कि कुल 28 तरह के जानवरों के अवशेष मिले हैं जिसमें गाय, भैंस, बकरी और कुत्ते जैसे पातलू जानवर भी थे. इसके अलावा नीलगाय, हिरण और सांभर जैसे जंगली जानवर भी थे. 

कहां पाया जाता है 1 सींग वाला गैंडा?
आज एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से उत्तर भारत के घास के मैदानों और नेपाल के कुछ इलाकों में ही मिलता है. अब इनकी गिनती 4,000 से ज्यादा हो गई है लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि पत्थरों में दबे अवशेष से पता चलता है कि हजारों साल पहले ऐसा नहीं था. उस समय ये गैंडे उत्तर भारत से लेकर पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के दक्षिणी हिस्सों तक फैले हुए थे. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
जहां आज फैक्ट्रियां हैं वहां कभी घास के मैदान और दलदल हुआ करते थे. एक बड़े गैंडे को पेट भरने के लिए बहुत बड़े घास के मैदान की जरूरत होती है. इस खोज से साबित होता है कि उस समय यहां इतनी हरियाली थी कि गैंडे जैसे विशाल जानवर आराम से रह सकते थे. यह हमें बताता है कि हजारों सालों में तमिलनाडु का भूगोल कितना बदल गया. 

क्यों मायने रखती है यह खोज?
यह खोज समझने में मदद करती है कि प्राचीन समय में दक्षिण भारत का पर्यावरण कैसा था. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जानकारी की मदद से हम भविष्य में जानवरों के पुराने घरों को फिर से वैसा ही बनाने की कोशिश कर सकते हैं. यह खोज हमें याद दिलाती है कि इंसानी बस्तियों और जानवरों का रिश्ता बहुत ही पुराना है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

