फ्रांस में हवेली के नीचे मिला 650 साल पुराना लॉस्ट पैलेस, सदियों से जमीन में दफन थे राजा के राज!

फ्रांस में हवेली के नीचे मिला 650 साल पुराना 'लॉस्ट पैलेस', सदियों से जमीन में दफन थे राजा के राज!

Science Latest News: फ्रांस की एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक विशाल राजमहल मिला है. करीब 650 साल पुराने इस किले में आलीशान कमरे, सीढ़ियां और पुराने जमाने के गहने-बर्तन भी सुरक्षित मिले हैं.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:17 PM IST
फ्रांस में हवेली के नीचे मिला 650 साल पुराना 'लॉस्ट पैलेस', सदियों से जमीन में दफन थे राजा के राज!

Lost Palace: फ्रांस में जमीन के नीचे से एक बहुत पुराना किला मिला है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं. यह किला फ्रांस के वैनेस शहर में एक पुरानी हवेली के आंगन के नीचे दबा हुआ था जो 1930 के दशक का है यानी तकरीबन 650 साल पुराना है. इसे उस समय के राजा ब्रिटनी के ड्यूक जॉन चतुर्थ ने बनवाया था और इसका नाम शैतो डे ल हर्मिन था. वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि हवेली के नीचे इतना बड़ा और महत्वपूर्ण किला छिपा होगा. इस खोज से अब 14वीं शताब्दी के इतिहास को समझने में बहुत मदद मिलेगी. 

कैसे हुई इसकी खोज?
साल 2023 में जब वहां एक म्यूजियम बनाने के लिए दोबारा खुदाई की गई तो जमीन के अंदर दबा हुआ पूरा का पूरा राजमहल बाहर निकल आया. वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि यह पुराना किला कितना बड़ा है और इसके कौन-कौन से हिस्से अभी भी सलामत हैं. खुदाई में महल का निचला हिस्सा मिला जिसमें सजावटी दीवारें, कई कमरे, लंबे गलियारे और बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई थीं.

खुदाई के दौरान क्या जानकारी मिली?
खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को जो जानकारी मिली है वह बहुत ही हैरान करने वाली है. किले के अंदर एक मुख्य रास्ता मिला है जो शहर के एक गेट से दूसरे गेट को जोड़ता था. यह दूसरा गेट दो बहुत बड़ी और ऊंची मीनारों के बीच बना था. महल का निचला हिस्सा बहुत बड़ा था, लगभग 42 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा. इसकी दीवारें भी बहुत मोटी और लगभग 18 फीट ऊंची थीं.

खुदाई में क्या-क्या मिला?
खुदाई के दौरान किले के साथ-साथ कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जो सैकड़ों सालों से मिट्टी में दबी हुई थीं. सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि उस दौर के इस्तेमाल की कई चीजें बहुत अच्छी हालत में मिली हैं. पुराने जमाने के सिक्के, गहने और खाना पकाने के बर्तन, जैसे कड़ाही और पतीले, मिले हैं जो करीब 400-500 साल पुराने हैं.

इंजीनियरिंग का शानदार नमूना
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस किले की बनावट और मिली हुई चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि, राजा जॉन चतुर्थ ने इसे बनाने के लिए उस समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों और कारीगरों को बुलाया था. उस जमाने में भी इसे बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक और खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

