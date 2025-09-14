अमेजन के जंगल में मिले 7 रहस्यमय 'टाइम कैप्सूल', अंदर झांका तो निकल गई वैज्ञानिकों की चीखें

Latest Science News: ब्राजील के अमेजन जंगलों में एक बहुत ही खास खोज हुई है. शोधकर्ताओं को एक गिरे हुए पेड़ की जड़ों के नीचे मिट्टी के 7 बहुत बड़े कलश मिले हैं. इसमें इंसान, मछलियां और कछुओं की हड्डियां मिली हैं. ममिरौआ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टीम ने इस कलश की खोज की है. इस खोज से अमेजन के पुराने समाजों और उनके रीति-रिवाजों के बारे में नई जानकारी मिलेगी. 3 फुट चौड़े इन कलशों का वजन लगभग 350 किलो था और ये जमीन के 16 फीट नीचे दबे हुए थे. इन कलशों को मामिराउआ संस्थान के पुरातत्वविद मार्सियो अमरल की टीम ने खोजा है.

इन्हें कैसे रखा गया था?

टीम की एक शोधकर्ता जॉर्जिया लैला होलांडा ने बताया कि ये कलश बहुत बड़े हैं और इनपर किसी तरह का ढक्कन नहीं मिला है. उनका मानना है कि इन कलशों को शायद किसी जैविक चीज से बंद किया गया था जो खराब हो चुकी है. यह जगह पहले लोगों का घर हुआ करती थी. इसका मतलब यह है कि लोग इन कलशों को किसी अलग जगह दफनाने के बजाय अपने घरों के फर्श के नीचे ही रखते थे.

कितनी गहराई में मिले ये कलश?

पुरातत्वविदों का मानना है कि अमेजन में रहने वाले लोग अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझते थे. ये कलश इस बात को साबित करते हैं कि अमेजन कोई खाली जगह नहीं थी बल्कि वहां लोग रहते थे और उस जगह को अच्छे से संभालते थे. होलांडा ने बताया, ये कलश 40 सेंटीमीटर गहराई में मिली जो शायद पुराने घरों की जमीन थीं.

कलश के अंदर क्या-क्या था?

कलशों में मिले मानव अवशेष मछलियों और कछुओं की हड्डियां अमेजन में रहने वाले पुराने लोगों के अंतिम संस्कार के तरीकों के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. जानवरों की हड्डियां शायद भोजन या किसी तरह की रस्म का हिस्सा थीं जो अंतिम संस्कार के समय की जाती थीं. साउथ अमेरिका के कई पुराने समाजों में ऐसा माना जाता था कि यह खाना मरने वाले को उसकी आगे की यात्रा में मदद करेगा.