Advertisement
trendingNow13070638
Hindi Newsविज्ञानस्पेन में 40,000 साल से बंद गुप्त कमरे का खुला दरवाजा, अंदर का नजारा देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने

स्पेन में 40,000 साल से बंद 'गुप्त कमरे' का खुला दरवाजा, अंदर का नजारा देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने

Cave Sealed for 40000 Years: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पुरानी गुफा की खोज की जो पिछले 40,000 सालों से बंद पड़ी थी. जब वे इसके अंदर गए तो अंदर का नजारा देख सिर पकड़ लिया. गुफा के अंदर देख कर ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पेन में 40,000 साल से बंद 'गुप्त कमरे' का खुला दरवाजा, अंदर का नजारा देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने

Science News: जिब्राल्टर की वैनगार्ड गुफा में वैज्ञानिकों को एक गुप्त कमरा मिला है. यह कमरा पिछले 40,000 सालों से रेत के पीछे छिपा हुआ था इसलिए इसके अंदर सब कुछ वैसा ही सुरक्षित है जैसा पहले था. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सीक्रेट कमरे में निएंडरथल रहते थे. पहले माना जाता था कि ये लोग बहुत पहले खत्म हो गए थे लेकिन इस खोज से पता चलता है कि वे शायद उम्मीद से ज्यादा समय तक जिंदा रहे. यह गुफा उनकी रहने की जगह थी. जब दुनिया मुश्किल हालातों से गुजर रही थी तब इन लोगों ने इस गुफा को अपना घर बनाया. 

गुफा के अंदर क्या-क्या मिला?
यह खोज केवल एक कमरे तक सीमित नहीं है बल्कि इससे पुराने इंसानों के रहन-सहन के कई बड़े राज खुले हैं. गुफा की खुदाई से पता चला है कि वे लोग बहुत दिमाग वाले थे और औजारों का इस्तेमाल करना जानते थे. गिफा के अंदर एक जंगली बिल्ली, लकड़बग्घे और गिद्धों जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं. इतने सारे जानवरों की हड्डियां मिलना बहुत ही हैरान करने वाला है. 

यह भी पढ़ें: हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठे 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Add Zee News as a Preferred Source

गुफा के अंदर मिली चीजों से क्या पता चला?
वैज्ञानिकों को गुफा के अंदर एक समुद्री घोंघे का खोल मिला है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह गुफा समुद्र से काफी दूर थी. इससे पता चलता है कि ये लोग समुद्र के किनारे से खाना ढूंढकर उसे गुफा तक लाना जानते थे. यह साबित करता है कि वे आज के ही इंसानों की तरह योजना बनाकर करते थे. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में मिला सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल, इसकी लपटों ने स्पेस में मचाई थी भयंकर तबाही

इस खोज से क्या साबित होता है? 
अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि निएंडरथल इंसानों की प्रजाति लगभग 40,000 साल पहले ही खत्म हो गए थे और उनकी जगह हम जैसे आधुनिक इंसानों ने ले ली थी. लेकिन, गुफा में मिली चीजों से संकेत मिलता है कि ये लोग 40,000 साल के बाद भी यहां रह रहे थे. कुछ सबूत तो बताते हैं कि वे शायद 24,000 साल पहले तक भी जिंदा थे. इसका मतलब है कि वह हमारी सोच से बहुत ज्यादा समय तक धरती पर रहे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

gibraltar cave

Trending news

भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
108 घोड़ों के साथ शौर्य यात्रा में उतरे PM मोदी, बोले- यह क्षण मेरे जीवन का सौभाग्य
PM Modi
108 घोड़ों के साथ शौर्य यात्रा में उतरे PM मोदी, बोले- यह क्षण मेरे जीवन का सौभाग्य
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?