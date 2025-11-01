Bom Jesus: रेगिस्तान में मिला 16वीं सदी का खोया जहाज, 2000 सोने के सिक्कों के साथ खुला सदियों पुराना राज

500 Year old Treasure Ship: नामीबिया के स्परगेबिएट रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में जो पहले हीरा निकालने के लिए एक बंद इलाका था साल 2008 में अचानक एक खोज हुई. इस खोज में अफ्रीका की धरती पर मिला 16वीं सदी का सबसे सुरक्षित समुद्री जहाज का मलबा सामने आया. बाद में इस जहाज की पहचान बोम जीसस(Bom Jesus)के रूप में हुई. यह जहाज पुर्तगाल का था और 1533 में भारत की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान खो गया था. यह लगभग 500 सालों तक रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा रहा.

कैसे हुई खोज की शुरुआत?

यह जहाज रास्ता भटक गया और कंकाल तट(Skeleton Coast)से टकरा गया. यह इलाका कोहरे, बड़ी लहरों और खतरनाक रेत के लिए बदनाम है. जब नामदेब के हीरा खनिकों को लकड़ी के टुकड़े और जंग लगी धातु मिली तो उन्होंने अनजाने में ही एक अभूतपूर्व खुदाई शुरू कर दी. इस खुदाई ने शुरुआती वैश्विक व्यापार के बारे में जानकारी को पूरी तरह से बदल दिया.

जहाज से क्या-क्या मिला?

पुरातत्वविदों को जहाज के मलबे से 2,000 से ज्यादा सोने के सिक्के, हाथीदांत के दांत, तांबे की सिल्लियां, हथियार और जहाज चलाने के उपकरण मिले हैं. नामीब रेगिस्तान की सूखी जलवायु और हवा से उड़कर आई रेत की परतों ने इस जहाज के मलबे को एक प्राकृतिक ताबूत(Natural Coffin)में बंद कर दिया था.

किसने की ये खोज?

बोम जीसस जहाज की खुदाई का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक डॉ. डाइटर नोली ने किया. उन्होंने नामीबियाई अधिकारियों और विरासत एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जिससे इस जहाज के मलबे को, जो एक सख्ती से नियंत्रित खनन क्षेत्र में था, सुरक्षित निकाला जा सके और उसका रिकॉर्ड बनाया जा सके.