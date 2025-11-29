Advertisement
UK की संसद के नीचे छिपा था 6,000 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल खजाना', खोज ने हिला दिया लंदन का इतिहास

UK Parliament: ब्रिटेन की संसद के ठीक नीचे एक चौंकाने वाली खोज हुई है. इस खोज ने लंदन के अतीत के बारे में हमारी जानकारी को पूरी तरह से बदल दिया है. यह खोज ब्रिटिश इतिहास को बदल सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:53 AM IST
UK की संसद के नीचे छिपा था 6,000 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल खजाना', खोज ने हिला दिया लंदन का इतिहास

Lost Treasure Found: यूनाइटेड किंगडम की ससंद के नीचे अब एक और भी पुरानी कहानी सामने आ रही है. वेस्टमिंस्टर पैलेस की मरम्मत के लिए चल रहे एक लंबे पुरातात्विक काम में 6,000 साल पहले की इंसानी गतिविधियों के निशान मिले हैं. यह समय स्टोनहेंज के पत्थर रखे जाने से भी पहले का है. लंदन पुरातत्व संग्रहालय द्वारा की गई खुदाई में एक ऐसी जगह मिली है जहां इतिहास की कई मोटी परतें हैं. यह खोज संसग के मरम्मत प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो इसके कमजोर होते ढांचे और उसके नीचे छिपे इतिहास दोनों को सेफ रखने के लिए बनाया गया है. 

संसद के नीचे सबसे पुरानी खोज
खुदाई में मिली इन चीजों का समय लगभग 4300 ईसा पूर्व का है. संसद के नीचे गहरे और बिना छेड़छाड़ वाली रेत से 60 से ज्यादा चमकदार पत्थर के टुकड़े मिले हैं. ये टुकड़े साबित करते हैं कि इस जगह पर इंसान रहा करते थे. यह जगह कभी थॉर्नी द्वीप हुआ करती थी जो दलदल और टेम्स नदी से घिरा एक ऊंचा इलाका था. 

यह भी पढ़ें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

खोज में मिली चीजों का क्या मतलब है?
ये इतिहास से पहले के औजार बहुत अच्छी हालत में हैं. ये औजार संकेत देते हैं कि पुराने समय के लोग इस जगह का इस्तेमाल मछली पकड़ने, शिकार और चीजें इकट्ठा करने के लिए करते थे. ये औजार ऐसी जमीन की परतों में मिले हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस वजह से यह लंदन की एक दुर्लभ और वैज्ञानिक तौर पर महत्वपूर्ण झलक दिखाते हैं. यह उस समय की बात है जब कोई लिखित रिकॉर्ड, सड़कें या राजा नहीं थे. 

संसद के नीचे 800 साल पुराना हॉल
अगस्त 2025 में इस खुदाई में सबसे जरूरी खोज सामने आई लेसर हॉल(Lesser Hall). यह हॉल 1167 में बना था और इसका इस्तेमाल पहले शाही दावतों और सरकारी कामों के लिए होता था. बाद में इसी इमारत में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों चले थे जिसने ब्रिटेन के संविधान को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. 

कब हुआ था बड़ा हादसा?
इतिहासकारों को लगता था कि 1834 में महल में लगी आग में लेसर हॉल पूरी तरह खत्म हो गया था. लेकिन नए सबूत बताते हैं कि इसकी पत्थर की दीवारों के कुछ हिस्से बच गए थे जिन्हें बाद में ठीक किया गया. ये हिस्से 19वीं सदी के मध्य तक संरचनात्मक रूप से मजबूत बने रहे. खास बात यह है कि ये हिस्से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आस-पास हुई बमबारी को भी झेल गए थे. 

यह भी पढ़ें: Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...

खोज में क्या-क्या मिला?
बड़ी-बड़ी इमारतों के अलावा वैज्ञानिकों को छोटी-छोटी चीजों का एक खजाना मिला है जो अलग-अलग पीढ़ियों के रोजमर्रा के जीवन को दिखाता है. इसमें रोमन पूजा का स्थान, 19वीं सदी के लंदन के सराय से जुड़ा 5 पिंट वाला विक्टोरियन बियर का जग, एक सजी हुई टाइल जिसका डिजाइन बाद में महल की विक्टोरियन युग की मरम्मत में भी इस्तेमाल हुआ. 

