माया सभ्यता के लोग दांतों में जड़वाते थे ये खास रत्न, सिर्फ बड़ों नहीं बच्चों का भी था 'स्टेटस सिंबल'

Science News in Hindi: हाल ही में माया सभ्यता के एक 7 साल के बच्चे को दांत में जुड़ा हुआ जेड रत्न पहने पाया गया है. इस खोज से उनके पुरानी रीति-रिवाजों के बारे में नई जानकारी मिली है. वैज्ञानिकों को पहले से इसकी जानकारी थी कि माया सभ्यता के युवा अपने दांतों को रत्नों से सजाते थे. लेकिन लाइव साइंस में छपी स्टडी के मुताबिक, बच्चे भी इस तरह से रिवाजों में हिस्सा लेते थे. यह अध्ययन ग्वाटेमाला के पोपोल वुह संग्रहालय में रखे दांतों पर किया गया. यह खोज इस बात का सबूत देती है कि कम उम्र के लोगों में भी दांत सजाने की यह प्रथा थी.

दांतों को क्यों सजाया जाता था?

दांतों के सजाने वाले आभूषण सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे बल्कि धन-दौलत, मान-सम्मान और व्यक्ति की पहचान के प्रतीक थे. यह रिवाज माया शास्त्रीय काल और उत्तर शास्त्रीय काल के दौरान बहुत फैला हुआ था जो आज के साउथ मेक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों तक था. यह परंपरा महिला और पुरुषों दोनों में बराबर तौर पर प्रचलित थी.

कहां छपी इस शोध की रिपोर्ट?

जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस रिपोर्टस में छपी एक स्टडी के मुताबिक दांत का मिलना काफी रोचक सबूत है लेकिन उनके साथ हड्डियों वाले कंकाल के अवशेष नहीं मिले. इस वजह से यह पक्का करना मुश्किल है कि यह दांत एक ही बच्चे का है यह 3 अलग-अलग बच्चों का. वैज्ञानिकों ने दांतों में जड़ों के बनने की मात्रा को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाया और बताया कि वे जरूर 7 से 10 साल के रहे होंगे.

दांतों में कैसे लगाए जाते थे रत्न?

इसके लिए कारीगर पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके माया लोगों के दांतों में छेद करते थे और फिर उनमें जेड, ओब्सीडियन या पाइराइट जैसे रत्नों को भरते थे. इन रत्नों को एक जैविक गोंद की मदद से चिपकाया जाता था जिससे कीमती रत्न अपनी जगह पर सुरक्षित रहे. यह देखने में भले ही आकर्षक लगता हो पर बढ़ते हुए दांतों पर इस तरह का काम करने को लेकर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं. युवाओं पर रत्न जड़ने की ये प्रक्रिया बढ़ते दांतों रे लिए बहुत कठोर और नुकसानदायक हो सकती थी.