धरती पर हम अकेले नहीं थे...इंडोनेशिया में मिले 2 लाख साल पुराने सबूतों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Ancient Human Species: इंडोनेशिया के सुलावेसी में वैज्ञानिकों को पुरानी चीजों की जांच के दौरान कुछ नए सबूत मिले हैं. इन सबूतों से पता चलता है कि हमारे पूर्वज अकेले नहीं रहते थे बल्कि वे एक ऐसी रहस्यमयी मानव प्रजाति के साथ रहते थे जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 16, 2026, 01:04 PM IST
Homo Sapiens: इंडोनेशिया के सुलावेसी में वैज्ञानिकों को एक पुरानी गुफा मिली है जिसका नाम लेआंग बुलू बेट्टू है. यहां हजारों साल पहले इंसान रहा करते थे. खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को पत्थर के पुराने औजार, जानवरों की हड्डियाँ और इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई बहुत सी पुरानी चीजें भी मिली हैं. वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होमो सेपियन्स और इंसानों की कोई पुरानी रहस्यमयी प्रजाति यहां एक साथ रहते थे. यह जगह इतनि खास है क्योंकि यहां मानव सभ्यता का एक लंबा और पूरा रिकॉर्ड मिला है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक इंसान कैसे फैले थे. 

कितनी पुरानी है ये खोज?
वैज्ञानिकों को इस जगह पर ऐसे सबूत मिले हैं जो करीब 2 लाख 8 हजार साल पुराने हैं. उस समय धरती पर आधुनिक मानव नहीं बल्कि होमिनिन नाम की एक प्राचीन मानव प्रजाति रहा करती थी. ये पुराने नीवासी पत्थर की भारी-भरकम कुल्हाड़ियां इस्तेमाल करते थे. औजार बताते हैं कि उनके पास रहने और शिकार करने का अपना एक अलग तरीका था. 

वैज्ञानिकों की जांच में क्या मिला?
वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग 40,000 साल पहले इस गुफा में रहने के तरीके और औजारों में अचानक बड़ा बदलाव आया था. पहले जहां साधारण पत्थर के औजार थे अब उनकी जगह ज्यादा आधुनिक और बेहतर औजारों ने ले ली थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही समय था जब होमो सेपियन्स वहां पहुंचे और अपने साथ नई तकनीक, तेज दिमाग और समाज में रहने के बेहतर तरीके लेकर आए.

आगे और जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिकों का कहना है कि सुलावेसी की इस गुफा में अभी तक जो भी मिला है वह तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है और असली खजाना अभी भी जमीन के नीचे छिपा हो सकता है. टीम का मानना है कि जहा अभी खुदाई रुकी है उसके नीचे कई मीटर तक पुरानी परतें मौजूद हैं. अगर वहां और खुदाई की जाए तो इतिहास की और भी पुरानी बातें सामने आ सकती हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Homo sapiens Evolution

