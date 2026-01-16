धरती पर हम अकेले नहीं थे...इंडोनेशिया में मिले 2 लाख साल पुराने सबूतों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Homo Sapiens: इंडोनेशिया के सुलावेसी में वैज्ञानिकों को एक पुरानी गुफा मिली है जिसका नाम लेआंग बुलू बेट्टू है. यहां हजारों साल पहले इंसान रहा करते थे. खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को पत्थर के पुराने औजार, जानवरों की हड्डियाँ और इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई बहुत सी पुरानी चीजें भी मिली हैं. वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होमो सेपियन्स और इंसानों की कोई पुरानी रहस्यमयी प्रजाति यहां एक साथ रहते थे. यह जगह इतनि खास है क्योंकि यहां मानव सभ्यता का एक लंबा और पूरा रिकॉर्ड मिला है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक इंसान कैसे फैले थे.

कितनी पुरानी है ये खोज?

वैज्ञानिकों को इस जगह पर ऐसे सबूत मिले हैं जो करीब 2 लाख 8 हजार साल पुराने हैं. उस समय धरती पर आधुनिक मानव नहीं बल्कि होमिनिन नाम की एक प्राचीन मानव प्रजाति रहा करती थी. ये पुराने नीवासी पत्थर की भारी-भरकम कुल्हाड़ियां इस्तेमाल करते थे. औजार बताते हैं कि उनके पास रहने और शिकार करने का अपना एक अलग तरीका था.

यह भी पढ़ें: केन्या में मिले 20 लाख साल पुराने कंकाल से उलझे वैज्ञानिक, जांच के बाद बोले- ये लोग तो...

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों की जांच में क्या मिला?

वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग 40,000 साल पहले इस गुफा में रहने के तरीके और औजारों में अचानक बड़ा बदलाव आया था. पहले जहां साधारण पत्थर के औजार थे अब उनकी जगह ज्यादा आधुनिक और बेहतर औजारों ने ले ली थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही समय था जब होमो सेपियन्स वहां पहुंचे और अपने साथ नई तकनीक, तेज दिमाग और समाज में रहने के बेहतर तरीके लेकर आए.

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपी है 'अलग दुनिया', वैज्ञानिकों ने जब अंदर झांका तो उड़ गए होश

आगे और जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?

वैज्ञानिकों का कहना है कि सुलावेसी की इस गुफा में अभी तक जो भी मिला है वह तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है और असली खजाना अभी भी जमीन के नीचे छिपा हो सकता है. टीम का मानना है कि जहा अभी खुदाई रुकी है उसके नीचे कई मीटर तक पुरानी परतें मौजूद हैं. अगर वहां और खुदाई की जाए तो इतिहास की और भी पुरानी बातें सामने आ सकती हैं.