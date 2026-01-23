3500 साल पुराना राज...तुर्की की जमीन से निकली ऐसी भाषा, जिसे आजतक किसी ने नहीं सुना

Ancient Literature in Turkey: तुर्की में हित्ती साम्राज्य की पुरानी राजधानी की खुदाई के दौरान मिट्टी की एक तख्ती मिली है जिस पर कोई अलग ही भाषा लिखी है. यह भाषा एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है जिसे पुराने समय के खास अक्षरों में लिखा गया था. अभी तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि इसपर आखिर लिखा क्या है लेकिन उनका मानना है कि यह भाषा प्राचीन अनातोलियन इंडो-यूरोपीय परिवार से जुड़ी है. इस जगह से पहले भी कई पुरानी भाषाएं मिल चुकी हैं लेकिन यह नई भाषा कलाश्मा नाम के छोटे इलाके की है जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी.

हजारों साल पुरानी राजधानी की खोज

तुर्की के हट्टुशा में पिछले 100 सालों से खुदाई का काम चल रहा है. यह जगह लगभग 3,500 साल पहले हित्ती साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी. वैज्ञानिकों को यहां मिट्टी की लगभग 30,000 तख्तियां मिली हैं. इन पर उस समय के राजाओं के फैसले और पूजा-पाठ के तरीकों के बारे में लिखा गया है.

क्या इसमें एक से ज्यादा भाषाएं हैं?

ज्यादातर लिखावट हित्ती भाषा में है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है. लेकिन, खास बात यह है कि यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग भाषाओं की खोज हुई है. इससे पता चलता है कि हित्ती साम्राज्य के लोग दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों का बहुत सम्मान करते थे और सहेज कर रखते थे.

एक रहस्यमयी नई भाषा की खोज

साल 2023 में खुदाई के दौरान मिट्टी का एक पत्थर मिला जिस पर पूजा-पाठ से जुड़ी कुछ बातें लिखी थीं. इस पत्थर पर एक ऐसी भाषा मिली जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भाषा कलाश्मा नाम के इलाके की है जो हजारों साल पहले किसी हित्ती साम्राज्य की सीमा पर स्थित था. हालांकि, वैज्ञानिक अब भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसपर क्या लिखा है.

कहां से आई यह प्राचीन भाषा?

रिपोर्टेस के मुताबिक, इस भाषाओं का परिवार काला सागर के पास वाले इलाकों से शुरू हुआ था जो आज से समय यूक्रेन का हिस्सा है. इस जानकारी से हमें यह समझने में मदद मिलती हैं कि हजारों साल पहले लोग और उनकी भाषाएं एक से दूसरी जगह कैसे फैलीं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खुदाई वाली जगह पर अभी भी बहुत सी पुरानी तख्तियां और रिकॉर्ड छिपे हो सकते हैं जो इतिहास के पन्नों को खोल सकते हैं.