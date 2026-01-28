Advertisement
trendingNow13089124
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

वैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

Worlds Oldest Language: सीरिया में मिट्टी के कुछ बहुत पुराने सिलेंडर मिले हैं. इन पर जो लिखावट मिली है वह दुनिया में अक्षर वाली लिखावट का सबसे पुराना नमूना हो सकती है. यह लिखावट मिस्र की पुरानी लिपि से भी सैकड़ों साल पुरानी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

Science Latest News: उत्तरी सीरिया के एक पुराने शहर उम्म अल-मर्रा में खुदाई के दौरान मिट्टी के छोटे-छोटे बेलनाकार टुकड़े मिले हैं. इन पर कुछ अक्षर खुदे हुए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 4400 साल पुराने हैं जो मिस्र में मिली पुरानी लिखावट से भी 500 साल ज्यादा पुराने हैं. इन सिलेंडरों की खोज जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की टीम ने एक पुराने कब्रिस्तान में की. खास बात यह है कि इन्हें किसी बड़े वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एलेन सुलिवन नाम की एक छात्रा ने ढूंढा था.

क्या थी यह बड़ी खोज?
जब 2006 में पहली बार इन निशानों की तस्वीरें दिखाई गईं तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ. लेकिन वैज्ञानिक श्वार्ट्ज डटे रहे और 2024 की एक बड़ी मीटिंग में उन्होंने अपनी नई रिसर्च पेश की. इस बार दूसरे बड़े जानकारों ने भी उनकी बात मानी कि ये निशान वाकई में अक्षरों वाली लीखावट हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या हम अकेले हैं?" एलियंस और दूसरी दुनिया पर सुनीता विलियम्स का बड़ा खुलासा; अंतरिक्ष से जुड़ा डरावना सच!

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों इतनी खास है यह खोज?
यह खोज इसलिए बड़ी है क्योंकि उस जमाने में लिखने का तरीका बहुत कठिन था और वह केवल कुछ खास और अमीर लोग ही जानते थे. लेकिन इन छोटे सिलेंडरों पर मिले अक्षरों से पता चलता है कि इंसानों ने आसान तरीके से लिखना और बातचीत करना उम्मीद से बहुत पहले ही सीख लिया था. इससे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल गया है. 

यह भी पढ़ें: Russia Snowfall: 50 साल बाद रूस में ऐसी तबाही! 20 फीट बर्फ में दफन हुआ शहर, देखें NASA की तस्वीरें

अब भी जारी है विवाद
अभी भी कुछ वैज्ञानिकों के मन में इसे लेकर थोड़े सवाल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई इतनी बड़ी और पुरानी खोज होती है तो उसे पूरी तरह सच मानने में थोड़ा समय लगता है. लेकिन अगर और सबूत मिल गए तो यह इतिहास की किताबों को बदल देगा. सीरीया के उन लोगों ने शायद अनजाने में ही अक्षरों का इस्तेमाल शुरू किया था लेकिन उन्होंने दुनिया में बातचीत करने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

world oldest alphabet

Trending news

Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
ajit pawar death
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
ajit pawar death
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश