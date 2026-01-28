वैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

Science Latest News: उत्तरी सीरिया के एक पुराने शहर उम्म अल-मर्रा में खुदाई के दौरान मिट्टी के छोटे-छोटे बेलनाकार टुकड़े मिले हैं. इन पर कुछ अक्षर खुदे हुए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 4400 साल पुराने हैं जो मिस्र में मिली पुरानी लिखावट से भी 500 साल ज्यादा पुराने हैं. इन सिलेंडरों की खोज जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की टीम ने एक पुराने कब्रिस्तान में की. खास बात यह है कि इन्हें किसी बड़े वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एलेन सुलिवन नाम की एक छात्रा ने ढूंढा था.

क्या थी यह बड़ी खोज?

जब 2006 में पहली बार इन निशानों की तस्वीरें दिखाई गईं तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ. लेकिन वैज्ञानिक श्वार्ट्ज डटे रहे और 2024 की एक बड़ी मीटिंग में उन्होंने अपनी नई रिसर्च पेश की. इस बार दूसरे बड़े जानकारों ने भी उनकी बात मानी कि ये निशान वाकई में अक्षरों वाली लीखावट हो सकते हैं.

क्यों इतनी खास है यह खोज?

यह खोज इसलिए बड़ी है क्योंकि उस जमाने में लिखने का तरीका बहुत कठिन था और वह केवल कुछ खास और अमीर लोग ही जानते थे. लेकिन इन छोटे सिलेंडरों पर मिले अक्षरों से पता चलता है कि इंसानों ने आसान तरीके से लिखना और बातचीत करना उम्मीद से बहुत पहले ही सीख लिया था. इससे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल गया है.

अब भी जारी है विवाद

अभी भी कुछ वैज्ञानिकों के मन में इसे लेकर थोड़े सवाल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई इतनी बड़ी और पुरानी खोज होती है तो उसे पूरी तरह सच मानने में थोड़ा समय लगता है. लेकिन अगर और सबूत मिल गए तो यह इतिहास की किताबों को बदल देगा. सीरीया के उन लोगों ने शायद अनजाने में ही अक्षरों का इस्तेमाल शुरू किया था लेकिन उन्होंने दुनिया में बातचीत करने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी.