Lost Cities: 1200 साल बाद अचानक सामने आया गायब हुआ शहर, वैज्ञानिकों ने इसे कहा...

Archaeological Findings: पुरातत्वविदों ने गुएरेरो(Guerrero)नाम की जगह पर एक 1,200 साल पुराना शहर खोजा है. यह शहर पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें अद्भुत बनावट, पूजा या समारोह की जगहें और इसे बनाने वाले पुराने कारीगरों के बारे में कई राज भी सामने आए हैं.

 

Oct 19, 2025, 12:03 PM IST
Lost City Found: मेक्सिको के राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान(INAH)के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है. उन्होंने गुएरेरो के कोस्टा चिका इलाके में एक पूरी तरह से सुरक्षित प्राचीन शहर का पता लगाया है जो 1,200 साल से भी ज्यादा पुराना है. शोधकर्ताओं ने इस शहर को पासो टेम्प्रानो नाम दिया है जबकि स्थानीय लोग इसे कोरल डे पिएड्रा कहते हैं. यह खोया हुआ शहर एपिक्लासिक काल की एक दुर्लभ झलक दिखाता है जब प्राचीन मेसोअमेरिका में बड़ा सांस्कृतिक विकास हुआ था.

क्या मिली इस खोज से जानकारी?
पासो टेम्प्रानो शहर की खोज ने पुरातत्वविदों को प्राचीन गुएरेरो की शहरी योजना और सामाजिक बनावट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है. यह पूरी जगह 1.2 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई है. इसमें सुरक्षा दीवारें, समारोह या पूजा की जगहें और रहने की इमारतों का एक अनोखा मेल है. मिगुएल पेरे नेग्रेटे जो इस खुदाई के काम को संभाल रहे हैं उन्होंने इस जगह को बहुत खास बताया है.

कैसी है इस शहर की बनावट?
पासो टेम्प्रानो की बनावट बहुत खास है जो साफ तौर पर दिखाती है कि वहां के समाज में ऊंच-नीच थी. शहर का निचला हिस्सा शायद आम लोगों के घरों के लिए रखा गया था तो वहीं ऊंचे इलाकों में शानदार महल हुआ करते थे. ये ऊंचे इलाके शायद अमीर और खास लोगों के थे. उनकी पहुंच सार्वजनिक और समारोह की जगहों तक थी जिससे उनकी ताकत और बढ़ती थी.

क्या रही सबसे खास खोज?
इस शहर की सबसे खास खोजों में से एक है 49 मीटर लंबा I के आकार का बॉल कोर्ट. इस कोर्ट का सामने का हिस्सा पत्थरों से बना है और इसमें प्राकृतिक पहाड़ियां भी शामिल हैं. बॉल कोर्ट कई मेसोअमेरिकन सभ्यताओं का मुख्य केंद्र हुआ करते थे और अक्सर धार्मिक रस्मों और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत जरूरी भूमिका निभाते थे. 

और क्या-क्या खोज हुई?
खोजकर्ताओं को बॉल कोर्ट के अलावा वैज्ञानिकों ने कई और समारोह स्थल खोजे हैं जिसमें 11 गुणा 4.5 मीटर का हॉल, सादा खंभा जिसका इस्तेमाल शायद पूजा की जगह के रूप में किया जाता है. ये खोजें इस बात को मजबूत करती हैं कि पासो टेम्प्रानो सिर्फ रहने या सेना का केंद्र नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

