मिस्र की प्राचीन कब्रों में मिले 30 भारतीय बंदर, कैसे ये जानवर बने रोमन अधिकारियों के स्टेटस सिंबल?

Science Latest News: मिस्र में जो रोमन सेना के अमीर लोग रहते थे वो भारतीय बंदरों को अपने पालतू जानवर के तौर पर रखते थे. जब इन बंदरों की मौत हो जाती थी तो उन्हें सूअर के बच्चों, कुत्ते के बच्चों और कपड़े की गुड़ियों जैसी निजी चीजों के साथ दफनाया जाता था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:54 AM IST
Ancient Egypt Mysteries: लाल सागर के किनारे बने बेरेनिके नाम के पुराने बंदरगाह की खुदाई से पता चला है कि पहली और दूसरी शताब्दी में एशिया से आए बंदर रोमन अधिकारियों की निजी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे. रोमन अधिकारी इन बंदरों को बच्चों की तरह मानते और मरने के बाद बहुत ही अच्छे से दफनाया जाता था. वैज्ञानिकों ने बेरेनिके में जानवरों के लिए बने कब्रिस्तान से 30 से ज्यादा बंदरों के कंकाल खोजे हैं. यूरोप में मिलने वाले बंदर के उलट ये बंदर हजारों किमी दूर से लाए गए थे. ये दक्षिणी भारत और सिंधु घाटी की प्रजातियां थीं जैसे मकाक, बोनट मकाक और ग्रिवेट. 

क्यों खास थी बंदरों को दफनाने की परंपरा?
IFL Science के मुताबिक इन बंदरों को कब्र के सामान के साथ दफनाया गया था. यह तरीका आमतौर पर सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है. बंदरों के साथ बुनी हुई टोकरियां, सीपियां और कपड़े की गुड़िया जैसी चीजें मिली हैं जो दिखाता है कि जानवरों को वो चीजें दी गईं जिनका इस्तेमाल वे अपने जीवनकाल में करते थे. 

क्या थी सबसे अजीब खोज?
सबसे अजीब खोजों में से एक में बंदर को सूउर के बच्चे के साथ दफनाया गया था. साथ में 2 सीपियां, एक टोकरी और कपड़े का टुकड़ा भी था. यह दिखाता है कि रोमन लोग उनसे कितना प्यार करते थे और सिर्फ एक जानवर को पालने से कहीं ज्यादा था. एक और बंदर एक कुत्ते और बिल्ली के बच्चे के साथ दफनाया गया था. दफनाने के तरीकों से पता चलता है कि इन बंदरों और दूसरे जानवरों के रिश्तों को उनके मालिकों को पता था और वो इसका सम्मान करते थे. 

सिर्फ पालतू नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल
ये बंदर सिर्फ पालतू जानवर नहीं थे बल्कि रोमन अधिकारियों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी थे. वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत से आए बंदर को पालने वाला व्यक्ति दिखाता था कि वह असाधारण अनुभव और जान-पहचान वाला है. बेरेनिके के समाज में जिस रोमन अधिकारियों के पास भारतीय उपमहाद्वीप का बंदर होता था उसे दुनियादार और ऊंचे वर्ग का माना जाता था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

