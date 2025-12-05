मिस्र में मिली 3500 साल पुरानी 'बुक ऑफ द डेड', वैज्ञानिकों ने इसे बताया- अगले जीवन का गाइ़ड मैप

Book of the Dead: वैज्ञानिकों की एक टीम को मिस्र में बहुत ही रेयर और पुरानी किताब मिली है जो तकरीबन 3500 साल तक पुरानी बताई जा रही है. यह एक पेपिरस स्क्रॉल है. इस किताब का नाम बुक ऑफ द डेड है.
Trending Photos
Ancient Egypt Mysteries: मिस्र में वैज्ञानिकों को एक बड़ी दुर्लभ 43 फीट लंबी पेपिरस किताब अल-घुरैफा नाम की जगह पर मिली है. यह इलाका अपनी चट्टानों में बनी कब्रों और पुरानी दफनाने से जुड़ी प्राचीन चीजों के लिए मशहूर है. यह स्क्रॉल बहुत ही अच्छी हालत में सुरक्षित हैं और इस पूरे इलाके में मिला अब तक का पहला पेपिरस है. मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने अभी इस किताब के बारे में बहुत कम जानकारी दी है. इस बड़ी खोज और इसकी अच्छी स्थिति ने इतिहासकारों की दिलचस्पी मिस्र में फिर बढ़ा दी है.
खोज में क्या-क्या मिला?
यह कब्रिस्तान 1550 ईसा पूर्व से 1070 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था. इस कब्रिस्तान में दफनाने से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं. इन चीजों का इस्तेमाल पुरानी परंपरा के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति को अगले जीवन में रास्ता दिखाने के लिए किया जाया था. खोज में ममियां, ताबूत, ताबीज, मूर्तियां मिली हैं लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान बुक ऑफ दे डेड ने खींचा है. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि आजकल ऐसी पूरी किताब मिलना अपने आप में बड़ी बात है.
यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर
क्या है इस किताब का मतलब?
Book of the Dead का मतलब है दिन के साथ आगे बढ़ने के अध्याय. यह प्राचीन मिस्र की दफनाने की परंपरा का एक मुख्य हिस्सा थी. मिर्स के अमेरिकी अनुसंधान केंद्र के अनुसार इन ग्रंथों का मकसद अगले जीवन की मुश्किल यात्रा में रास्ता दिखाना था. हर किताब अलग होती थी क्योंकि इसकी सामग्री लेखक या समय के अनुसार बदलती रहती थी.
कितनी खास है ये किताब?
अल-घुरैफा में मिली यह खास पेपिरस किताब सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अच्छी स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है. मिस्र की सर्वोच्च पुरावशेष परिषद के महासचिव मुस्तफा वजीरी ने पक्का किया है कि यह दस्तावेज इस इलाके में मिला पहला पूरा पेपिरस है. हालांकि इसका पूरा ट्रांसलेशन और अंदर लिखी बातें अभी सामने नहीं आई हैं.
यह भी पढ़ें: रामानुजन का 100 साल पुराना फॉर्मूला बना मॉडर्न साइंस का सुपर टूल, IISC वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा
इस खोज से क्या फायदा होगा?
भले ही मिस्र के मंत्रालय ने अभी तक इस पेपिरस स्क्रॉल की तस्वीरें या इसके अंदर लिखी बातों की आधिकारिक नकल जारी नहीं की है लेकिन शुरुआत में वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है. उनका मानना है कि यह खोज प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों की हमारी वर्तमान को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है.