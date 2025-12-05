Advertisement
trendingNow13029556
Hindi Newsविज्ञान

मिस्र में मिली 3500 साल पुरानी 'बुक ऑफ द डेड', वैज्ञानिकों ने इसे बताया- अगले जीवन का गाइ़ड मैप

Book of the Dead: वैज्ञानिकों की एक टीम को मिस्र में बहुत ही रेयर और पुरानी किताब मिली है जो तकरीबन 3500 साल तक पुरानी बताई जा रही है. यह एक पेपिरस स्क्रॉल है. इस किताब का नाम बुक ऑफ द डेड है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिस्र में मिली 3500 साल पुरानी 'बुक ऑफ द डेड', वैज्ञानिकों ने इसे बताया- अगले जीवन का गाइ़ड मैप

Ancient Egypt Mysteries: मिस्र में वैज्ञानिकों को एक बड़ी दुर्लभ 43 फीट लंबी पेपिरस किताब अल-घुरैफा नाम की जगह पर मिली है. यह इलाका अपनी चट्टानों में बनी कब्रों और पुरानी दफनाने से जुड़ी प्राचीन चीजों के लिए मशहूर है. यह स्क्रॉल बहुत ही अच्छी हालत में सुरक्षित हैं और इस पूरे इलाके में मिला अब तक का पहला पेपिरस है. मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने अभी इस किताब के बारे में बहुत कम जानकारी दी है. इस बड़ी खोज और इसकी अच्छी स्थिति ने इतिहासकारों की दिलचस्पी मिस्र में फिर बढ़ा दी है. 

खोज में क्या-क्या मिला?
यह कब्रिस्तान 1550 ईसा पूर्व से 1070 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था. इस कब्रिस्तान में दफनाने से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं. इन चीजों का इस्तेमाल पुरानी परंपरा के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति को अगले जीवन में रास्ता दिखाने के लिए किया जाया था. खोज में ममियां, ताबूत, ताबीज, मूर्तियां मिली हैं लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान बुक ऑफ दे डेड ने खींचा है. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि आजकल ऐसी पूरी किताब मिलना अपने आप में बड़ी बात है. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इस किताब का मतलब?
Book of the Dead का मतलब है दिन के साथ आगे बढ़ने के अध्याय. यह प्राचीन मिस्र की दफनाने की परंपरा का एक मुख्य हिस्सा थी. मिर्स के अमेरिकी अनुसंधान केंद्र के अनुसार इन ग्रंथों का मकसद अगले जीवन की मुश्किल यात्रा में रास्ता दिखाना था. हर किताब अलग होती थी क्योंकि इसकी सामग्री लेखक या समय के अनुसार बदलती रहती थी. 

कितनी खास है ये किताब?
अल-घुरैफा में मिली यह खास पेपिरस किताब सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अच्छी स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है. मिस्र की सर्वोच्च पुरावशेष परिषद के महासचिव मुस्तफा वजीरी ने पक्का किया है कि यह दस्तावेज इस इलाके में मिला पहला पूरा पेपिरस है. हालांकि इसका पूरा ट्रांसलेशन और अंदर लिखी बातें अभी सामने नहीं आई हैं. 

यह भी पढ़ें: रामानुजन का 100 साल पुराना फॉर्मूला बना मॉडर्न साइंस का सुपर टूल, IISC वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

इस खोज से क्या फायदा होगा?
भले ही मिस्र के मंत्रालय ने अभी तक इस पेपिरस स्क्रॉल की तस्वीरें या इसके अंदर लिखी बातों की आधिकारिक नकल जारी नहीं की है लेकिन शुरुआत में वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है. उनका मानना है कि यह खोज प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों की हमारी वर्तमान को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient egypt mysteries

Trending news

हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल