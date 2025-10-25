4500 साल बाद खुला मिस्र का Area 51! अंदर था एक बड़ा 'कंटेनर', जिसके खुलते ही मच गया बवाल

4500 Year Underground Complex: गीजा के मशहूर पिरामिडों से सिर्फ 3 मील की दूरी पर एक ऐसी बंद जगह की खोज हुई जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. इसे जावेयत अल आर्यन कहा जाता है. यह रहस्यमय जगह चट्टानों को खोदकर बहुत ही गहराई में बनाई गई है और कई दशकों के सेना के कब्जे में रही है. अब इसकी शुरुआती तस्वीरें और नई चर्चाओं ने इस सवाल पर बहस छेड़ दी है कि इसे क्यों बनाया गया था. कई लोगों का मानना है कि यह अधूरी छोड़ी हुई कंस्ट्रक्शन साइट है तो कुछ का मानना है कि यह कोई रहस्य है जिसे उस समय के लोगों ने बनाया था.

कितनी गहराई में है कॉम्प्लेक्स?

जावेयत अल आर्यन के बीचों-बीच चूना पत्थर की चट्टान को सीधे काटकर बनाया गया एक बहुत बड़ा T के आकार का गड्ढा है. यह जमीन की सतह से लगभग 100 फुट नीचे तक जाता है. यह मजह खुदाई नहीं है बल्कि इसके अंदर ग्रेनाइट के विशाल पत्थर के टुकड़े हैं. कहा जाता है कि हर टुकड़ा 15 फुट लंबा और 8 फुट मोटा है. कुल पत्थरों का वजन लगभग 18,000 पाउंड या 8,164 किलो है.

इसमें सबसे अजीब और खास क्यों है?

इस जगह की सबसे अजीब और खास चीज है एक कमरे में रखा पूरी तरह ग्रेनाइट से बना बड़ा अंडाकार कंटेनर. यह लगभग 10 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा है. कहा जाता है कि इसमें एक अज्ञात पदार्थ के भी अवशेष मिले थे जो अब खो चुके हैं. इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह जगह सिर्फ कब्र या सामान रखने की जगह नहीं थी बल्कि, धार्मिक रस्मों, प्रयोगों या शायद अंतरिक्ष से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल होती होगी.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या राय है?

कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकारों का मानना है कि यह जगह चौथे राजवंश काा पिरामिड परिसर थी. पास में मिली एक टूटी हुई पट्टी से लगता है कि शायद यह राजा जेडेफ्रे से जुड़ी थी. लेकिन, दूसरे पिरामिडों की जगहों से अलग यहां ऊपर की कोई भी इमारत कभी पूरी नहीं हो पाई. सिर्फ अंदर के कमरे का फर्श ही पूरी तरह से तैयार हो पाया था. इसलिए, कुछ लोग मानते हैं कि यह शायद एक Experimental Site हो सकती है.

सेना ने कब किया था कब्जा?

1960 के दशक के बीच से मिस्र की सेना ने इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इस वजह से यहां कोई और खुदाई नहीं हुई है और आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है. इस सख्त पाबंदी की वजह से बहुत से लोगों ने जावेयत अल आर्यन को मिस्र का Area 51 नाम दे दिया है. पुरातत्वविद एलेसेंड्रो बार्सांती ने जो शुरुआती रिकॉर्ड बनाए थे उनके अलावा तब से कोई भी सर्वे या रिसर्च नहीं हुआ है. उनकी तस्वीरें अब 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं.

क्या यह एलियंस की जगह है?

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक, नए डाटा की कमी ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है. यह जगह दुनिया के सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए स्मारकों के पास होने के बावजूद यहां तक पहुंच बहुत मुश्किल रही है. इतना सीक्रेट होने की वजह से कई अजीबोगरीब थ्योरी भी सामने आई है. कुछ लोग एलियन या पुरानी खोई हुई तकनीकों की बात करते हैं.