5,000 साल पुराना 'मौत का संदेश'...रेगिस्तान में पत्थर पर मिली वो तस्वीर, जिससे कांपते थे दुश्मन

Hindi Newsविज्ञान5,000 साल पुराना मौत का संदेश...रेगिस्तान में पत्थर पर मिली वो तस्वीर, जिससे कांपते थे दुश्मन

Science News in Hindi: हाल ही में वैज्ञानिकों ने पत्थर के पुराने बोर्ड की जांच की है जिसमें प्राचीन मिस्र के बारे में कई चौंकाने वाली बातों को पता चला है. इस पत्थर से पता चलता है कि कैसे पुराने समय में मिस्र के राजाओं ने नील नदी के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा जमाया और ताकत दिखाई. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:06 AM IST
Ancient Egypt: सिनाई रेगिस्तान में एक चट्टान पर करीब 5,000 साल पुरानी कुछ तस्वीरें मिली हैं. इस खोज से पता चलता है कि पुराने समय में मिस्र के राजा सिर्फ दिखावा नहीं करते थे बल्कि उन्होंने दूर-दूर तक जमीन और वहीं मिलने वाली चीजों पर अपना पूरा कब्जा कर रखा था. चट्टान पर बनी तस्वीर बहुत डरावनी और साफ जिसमें एक विजेता राजा गर्व से हाथों को उठाकर खड़ा है. उसके पास ही एख कैदी घुटनों के बल बैठा है जो तीर लगने से घायल है और बंधा हुआ है. तस्वीर में एक नाव भी है क्योंकि उस जमाने में नाव को ताकत और आगे बढ़ने का संकेत माना जाता था. 

राजाओं के लिए क्यों जरूरी था यह इलाका?
सिनाई के पहाड़ों में तांबा और फिरोजा बहुत अधिक मात्रा में मिलता था. उस समय तांबे से औजार बनाए जाते थे और फिरोजा का इस्तेमाल सुंदर गहनों के लिए होता था. इन कीमती पत्थरों और धातुओं पर कब्जा करने का मतलब था ज्यादा पैसा और ताकत. जिस राजा का यहां कब्जा होता उसे सबसे ताकतवर माना जाता था.

वैज्ञानिकों ने खोज के बारे में क्या कहा?
वैज्ञानिकों का कहना है कि मिस्र के लोग वहां सिर्फ घूमने या जमीन बढ़ाने नहीं गए थे. वे पूरी प्लानिंग के साथ वहां के खनिजों को निकालने और वहां के खनिजों को निकालने और वहां अपना राज चलाने गए थे. मिस्र पर कोई हमला नहीं हुआ था बल्कि उनक साम्राज्य इतना बड़ा था कि उन्हें और ज्यादा सामान और संसाधनों की जरूरत थी. इसलिए उन्होंने सिनाई को अपने हिसाब से ढाल लिया. 

क्यों खास है यह खोज?
बॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुडविग मोरेन्ज का कहना है कि, पत्थर पर बनी ये तस्वीर दुनिया की उन सबसे पुरानी चीजों में से एक है जो दिखाती हैं कि कैसे एक देश ने दूसरे इलाके पर अपना राज जमाया था. 5,000 साल पहले भी इंसानों में दूसरे इलाकों को जीतने और अपनी ताकत दिखाने की होड़ थी और यह पत्थर उसी का सबूत है. 

पत्थर पर चेतावनी ही क्यों?
मिस्र के राजाओं ने इस संदेश को कागज या लकड़ी के बजाय पत्थर पर इसलिए बनाया जिससे यह कभी न मिटे. वे चाहते थे कि उनके जाने के हजारों साल बाद भी दुनिया उनकी ताकत को याद रखे. इस खोज से साफ होता है कि मिस्र का साम्राज्य अचानक या शांति से नहीं बना था. उन्होंने पूरी प्लानिंग की, हिंसा का सहारा लिया और लोगों के मन में डर बिठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया. 

