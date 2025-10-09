इस मुस्लिम देश में वैज्ञानिकों को मिली 60 रहस्यमयी कब्रें! अंदर देखते ही उड़े होश

60 Mysterious in Turkey: तुर्की के दक्षिण-पश्चिमी डेनिजली प्रांत में एक पुराना शहर है जिसका नाम है कोलोसे. यहां पर काम कर रहे कुछ पुरातत्वविदों को लगभग 2200 साल पुराने 60 कब्रें मिली हैं. ये मकबरे या कब्र बहुत खास हैं क्योंकि ये प्राचीन दुनिया में लोगों को दफनाने के तरीकों की एक दुर्लभ और जानकारी भरी झलक देते हैं. यह खोज ना सिर्फ इतिहास के लिहाज से जरूरी है. बल्कि इसलिए भी कि इससे हमें प्राचीन समाजों और उनके विश्वासों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी.

कहां हुई ये पूरी खोज?

कोलोसे में हाल ही में हुई खुदाई में अनातोलिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है. इतने छोटे से इलाके में 60 अच्छी तरह से सुरक्षित कब्रों का मिलना एक दुर्लभ घटना है. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक बारीश येनर के कहा, कोलोसे में हमें अनातोलिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए गड्ढे के आकार के मकबरे थे. ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद हमें लगभग 65 मकबरे मिले जिनमें से 60 की हमने खुदाई की.

यह भी पढ़ें: 6.5 अरब सूरज की ताकत! ब्लैक होल M87 के बीच छिप कर बैठा है 'दानव', पागल कर देगी वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इन मकबरों का महत्व?

इन मकबरों का महत्व ये है कि ये सीधे चट्टान में काटकर बनाए गए हैं. ये मकबरे 2000 साल से भी पहले यहां रहने वाले लोगों के अंतिम संस्कार और दफनाने की परंपराओं के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देते हैं. कंकालों के टुकड़ों के साथ-साथ वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण पुरातात्विक आंकड़े मिले हैं जो प्राचीन अनातोलियन समाजों के बारे में हमारी समझ को और मजबूत करेंगे. यह पूरी रिपोर्ट अनादोलु एजेंसी(AA)की है.

यह भी पढ़ें: Supermoon: नवंबर में इस तारीख को फिर आ रहा सुपरमून, जब धरती के 28,000 किमी नजदीक आएगा चांद