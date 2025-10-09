Advertisement
trendingNow12954289
Hindi Newsविज्ञान

इस मुस्लिम देश में वैज्ञानिकों को मिली 60 रहस्यमयी कब्रें! अंदर देखते ही उड़े होश

Archaeological Findings: तुर्की के पुरातत्वविदों ने कोलोसे नाम की जगह पर 60 पुरानी कब्रों की खोज की है. ये कब्रें लगभग 2,200 तक साल पुरानी हैं और वहां के लोगों के दफनाने के तरीकों और धार्मिक विश्वासों के बारे में कई सारी जानकारी देती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम देश में वैज्ञानिकों को मिली 60 रहस्यमयी कब्रें! अंदर देखते ही उड़े होश

60 Mysterious in Turkey: तुर्की के दक्षिण-पश्चिमी डेनिजली प्रांत में एक पुराना शहर है जिसका नाम है कोलोसे. यहां पर काम कर रहे कुछ पुरातत्वविदों को लगभग 2200 साल पुराने 60 कब्रें मिली हैं. ये मकबरे या  कब्र बहुत खास हैं क्योंकि ये प्राचीन दुनिया में लोगों को दफनाने के तरीकों की एक दुर्लभ और जानकारी भरी झलक देते हैं. यह खोज ना सिर्फ इतिहास के लिहाज से जरूरी है. बल्कि इसलिए भी कि इससे हमें प्राचीन समाजों और उनके विश्वासों को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी.

कहां हुई ये पूरी खोज?
कोलोसे में हाल ही में हुई खुदाई में अनातोलिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है. इतने छोटे से इलाके में 60 अच्छी तरह से सुरक्षित कब्रों का मिलना एक दुर्लभ घटना है. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक बारीश येनर के कहा, कोलोसे में हमें अनातोलिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए गड्ढे के आकार के मकबरे थे. ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद हमें लगभग 65 मकबरे मिले जिनमें से 60 की हमने खुदाई की.

यह भी पढ़ें: 6.5 अरब सूरज की ताकत! ब्लैक होल M87 के बीच छिप कर बैठा है 'दानव', पागल कर देगी वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इन मकबरों का महत्व?
इन मकबरों का महत्व ये है कि ये सीधे चट्टान में काटकर बनाए गए हैं. ये मकबरे 2000 साल से भी पहले यहां रहने वाले लोगों के अंतिम संस्कार और दफनाने की परंपराओं के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देते हैं. कंकालों के टुकड़ों के साथ-साथ वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण पुरातात्विक आंकड़े मिले हैं जो प्राचीन अनातोलियन समाजों के बारे में हमारी समझ को और मजबूत करेंगे. यह पूरी रिपोर्ट अनादोलु एजेंसी(AA)की है. 

यह भी पढ़ें: Supermoon: नवंबर में इस तारीख को फिर आ रहा सुपरमून, जब धरती के 28,000 किमी नजदीक आएगा चांद

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Msyterious tombs

Trending news

जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाली वकील की बढ़ी मुश्किलें? बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाली वकील की बढ़ी मुश्किलें? बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस