चेचन्या में मिला 2500 साल पुराना 'बेशकीमती मकबरा', अंदर था ऐसा खजाना जिसे देख...

2500 Year old Tomb Found: चेचन्या में वैज्ञानिकों ने अलानी लोगों की एक 2,500 साल पुरानी कब्र की खोज की है. The Archaeologist के मुताबिक, कलाकृतियों से भरी यह बिना छूई गई दफनाने की जगह बताती है कि वहां दफन लोगों का पद काफी ऊंचा था और उनका कारीगरी कितना बेहतरीन था. इससे हमें अलानी समाज के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है. इस खोज ने पूरे पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी है.

कौन थे अलानी लोग?

अलानी लोग जो कभी पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बड़े मैदानी इलाकों में घूमा करते थे, अक्सर अपने मशहूर पड़ोसियों, सीथियन और सरमाटियन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं. यह नई खोज ऐसी सभ्यता के बारे में है जिसने प्राचीन दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस मकबरे में कई कीमती चीजें मिली हैं. इनमें गार्नेट पत्थर से जुड़ी तलवारें, घोड़ों के गहने और बेहतरीन कारीगरी वाले आभूषण शामिल हैं.

क्या है इस खोज का महत्व?

हालांकि सदियों से अलानी लोगों के दफनाने की कई जगहें लूटी जा चुकी हैं लेकिन ये कब्र सुरक्षित थी. अखमारोव की टीम को यहां ना सिर्फ आम कब्रों में मिलने वाला सामान मिला बल्कि चीजों का एक ऐसा संग्रह भी मिला जिनका शायद कोई खास या धार्मिक महत्व रहा होगा. दूसरे देशों से लाए गए धातु के बर्तन, नुकीले हथियार और सजी हुई पट्टियां बताती हैं कि अलानी लोग अकेले नहीं रहते थे बल्कि दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार और संस्कृति का बड़ा लेन-देन करते थे.

कब्र में क्या-क्या मिला?

इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें हैं सोने और कीमती पत्थरों से जुड़े हुए कई घोड़े के आभूषण. ये ना केवल दौलत बल्कि, समाज में उनके बड़े ओहदे को भी दिखाती हैं. अलानी लोगों के लिए घोड़े उनकी जीवनरेखा थे जो आने-जाने के साधन के साथ-साथ ताकत और मान-सम्मान का भी प्रतीक थे. इन चीजों को बनाने की कलाकारी अलानी लोगों के बेहतरीन कौशल को भी दिखाता है.