Advertisement
trendingNow12958390
Hindi Newsविज्ञान

चेचन्या में मिला 2500 साल पुराना 'बेशकीमती मकबरा', अंदर था ऐसा खजाना जिसे देख...

Science News in Hindi: पुरातत्वविदों ने चेचन्या में 2500 साल पुराने ऐसे मकबरे की खोज की है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ. इसके अंदर से बेहद आश्चर्यजनक खजाने का खुलासा हुआ है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेचन्या में मिला 2500 साल पुराना 'बेशकीमती मकबरा', अंदर था ऐसा खजाना जिसे देख...

2500 Year old Tomb Found: चेचन्या में वैज्ञानिकों ने अलानी लोगों की एक 2,500 साल पुरानी कब्र की खोज की है. The Archaeologist के मुताबिक, कलाकृतियों से भरी यह बिना छूई गई दफनाने की जगह बताती है कि वहां दफन लोगों का पद काफी ऊंचा था और उनका कारीगरी कितना बेहतरीन था. इससे हमें अलानी समाज के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है. इस खोज ने पूरे पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी है. 

कौन थे अलानी लोग?
अलानी लोग जो कभी पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बड़े मैदानी इलाकों में घूमा करते थे, अक्सर अपने मशहूर पड़ोसियों, सीथियन और सरमाटियन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं. यह नई खोज ऐसी सभ्यता के बारे में है जिसने प्राचीन दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस मकबरे में कई कीमती चीजें मिली हैं. इनमें गार्नेट पत्थर से जुड़ी तलवारें, घोड़ों के गहने और बेहतरीन कारीगरी वाले आभूषण शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: 70 साल बाद मिली Einstein की फेवरेट वायलिन! नीलामी में लगी ऐसी बोली, जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इस खोज का महत्व?
हालांकि सदियों से अलानी लोगों के दफनाने की कई जगहें लूटी जा चुकी हैं लेकिन ये कब्र सुरक्षित थी. अखमारोव की टीम को यहां ना सिर्फ आम कब्रों में मिलने वाला सामान मिला बल्कि चीजों का एक ऐसा संग्रह भी मिला जिनका शायद कोई खास या धार्मिक महत्व रहा होगा. दूसरे देशों से लाए गए धातु के बर्तन, नुकीले हथियार और सजी हुई पट्टियां बताती हैं कि अलानी लोग अकेले नहीं रहते थे बल्कि दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार और संस्कृति का बड़ा लेन-देन करते थे.

यह भी पढ़ें: Ancient Treasure: घर के बैकयार्ड में मिले 20,000 चांदी के सिक्के, एक ही रात में मालामाल हो गया ये शख्स

कब्र में क्या-क्या मिला?
इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें हैं सोने और कीमती पत्थरों से जुड़े हुए कई घोड़े के आभूषण. ये ना केवल दौलत बल्कि, समाज में उनके बड़े ओहदे को भी दिखाती हैं. अलानी लोगों के लिए घोड़े उनकी जीवनरेखा थे जो आने-जाने के साधन के साथ-साथ ताकत और मान-सम्मान का भी प्रतीक थे. इन चीजों को बनाने की कलाकारी अलानी लोगों के बेहतरीन कौशल को भी दिखाता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ancient Tomb

Trending news

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट
Jammu-Kashmir elections
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल