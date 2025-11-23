Advertisement
trendingNow13014986
Hindi Newsविज्ञान

रेलवे सुरंग की खुदाई में मिला सदियों पुराना '6 जहाजों का बेड़ा'! स्वीडन में हुई इस खोज से वैज्ञानिक हैरान

Medieval Shipwrecks Found: स्वीडन के पश्चिमी तट पर वरबर्ग नाम की जगह पर रेलवे सुरंग बना रहे कर्मचारियों को जमीन के अंदर एक बहुत ही खास चीज मिली है. उन्हें 6 पुराने जहाजों के अवशेष मिले हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे सुरंग की खुदाई में मिला सदियों पुराना '6 जहाजों का बेड़ा'! स्वीडन में हुई इस खोज से वैज्ञानिक हैरान

Science NEWS in Hindi: स्वीडन में वरबर्ग सुरंग के निर्माण के दौरान कुछ कर्मचारियों को पुराने जहाजों के अवशेष मिले हैं. पुरातत्वविदों का मानना है कि यह जगह किसी जमाने में व्यस्त समुद्री केंद्र थी और ये जहाज उसी युग के सीधे सबूत हैं. यह खोज आर्कियोलोगेर्ना नाम के समूह ने बोहुस्लान संग्रहालय और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की है. जैसे-जैसे स्वीडन में समुद्र तट के पास निर्माण कार्य बढ़ रहा है वैसे ही पानी में डूबी मध्ययुगीन गतिविधियों के सबूत सामने आ रहे हैं. इसमें 4 जहाज मध्य युग, एक 17वीं शताब्दी और एक जहाज का समय अभी निश्चित नहीं है. 

क्यों खास थी ये खोज?
6 जहाजों में से मलबा-2 सबसे अलग और खास था. यह जहाज 1530 के दशक के आखिरी सालों में पश्चिमी स्वीडन की ओक की लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. इस जहाज का निचला हिस्सा क्लिंकर विधि से बना था. क्लिंकर का मतलब है कि लकड़ी के तख्तों के किनारे पर एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर लगाए गए थे. यह जहाज सबसे पूरा और सुरक्षित मिला है. 

यह भी पढ़ें: इटली की गुफा में मिली 1,30,000 साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, जिसने तोड़ दिए वैज्ञानिकों के सारे भ्रम

Add Zee News as a Preferred Source

जहाजों की अलग-अलग बनावट?
मलबा-2 और मलबा-5 के निर्माण में कई बातें एक जैसी थीं. दोनों ने स्थानीय ओक की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था और मलबा-6 सबसे अलग था. रिपोर्ट के अनुसार इन 6 जहाजों में यह अकेला कैरवेल-शैली(Carvel-Style)का था. इस शैली में जहाज का निर्माण तख्तों के किनारे तक सटाकर किया जाता है. इससे जहाज के निचले हिस्से का आकार ओवरलैपिंग वाली क्लिंकर शैली की तुलना में ज्यादा चिकना बनता है. इसमें डच जहाज निर्माण तकनीकों के जुड़ी कुछ खास बातें थीं. 

यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे मौत की झीलें: क्या होते हैं 'ब्राइन पूल्स', जहां कदम रखना मतलब मौत 100% पक्की

खोज में क्या आई चुनौतियां?
इस ऐतिहासिक खोज के साथ लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां भी आईं. जैसे, सुरंग का काम सयम पर पूरा करना था इसलिए मलबा 5 और 6 को जल्दी से हटाना पड़ा. पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जल्दबाजी के कारण शायद इन जहाजों के कुछ हिस्से जमीन के नीचे ही रह गए होंगे. समय की कमी के बावजूद टीम जहाजों की मुख्य विशेषताओं और वो कहां बने थे यह जानने के लिए काफी जरूरी हिस्से निकालने में सफल रही. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी