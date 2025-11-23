रेलवे सुरंग की खुदाई में मिला सदियों पुराना '6 जहाजों का बेड़ा'! स्वीडन में हुई इस खोज से वैज्ञानिक हैरान

Science NEWS in Hindi: स्वीडन में वरबर्ग सुरंग के निर्माण के दौरान कुछ कर्मचारियों को पुराने जहाजों के अवशेष मिले हैं. पुरातत्वविदों का मानना है कि यह जगह किसी जमाने में व्यस्त समुद्री केंद्र थी और ये जहाज उसी युग के सीधे सबूत हैं. यह खोज आर्कियोलोगेर्ना नाम के समूह ने बोहुस्लान संग्रहालय और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की है. जैसे-जैसे स्वीडन में समुद्र तट के पास निर्माण कार्य बढ़ रहा है वैसे ही पानी में डूबी मध्ययुगीन गतिविधियों के सबूत सामने आ रहे हैं. इसमें 4 जहाज मध्य युग, एक 17वीं शताब्दी और एक जहाज का समय अभी निश्चित नहीं है.

क्यों खास थी ये खोज?

6 जहाजों में से मलबा-2 सबसे अलग और खास था. यह जहाज 1530 के दशक के आखिरी सालों में पश्चिमी स्वीडन की ओक की लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. इस जहाज का निचला हिस्सा क्लिंकर विधि से बना था. क्लिंकर का मतलब है कि लकड़ी के तख्तों के किनारे पर एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर लगाए गए थे. यह जहाज सबसे पूरा और सुरक्षित मिला है.

जहाजों की अलग-अलग बनावट?

मलबा-2 और मलबा-5 के निर्माण में कई बातें एक जैसी थीं. दोनों ने स्थानीय ओक की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था और मलबा-6 सबसे अलग था. रिपोर्ट के अनुसार इन 6 जहाजों में यह अकेला कैरवेल-शैली(Carvel-Style)का था. इस शैली में जहाज का निर्माण तख्तों के किनारे तक सटाकर किया जाता है. इससे जहाज के निचले हिस्से का आकार ओवरलैपिंग वाली क्लिंकर शैली की तुलना में ज्यादा चिकना बनता है. इसमें डच जहाज निर्माण तकनीकों के जुड़ी कुछ खास बातें थीं.

खोज में क्या आई चुनौतियां?

इस ऐतिहासिक खोज के साथ लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां भी आईं. जैसे, सुरंग का काम सयम पर पूरा करना था इसलिए मलबा 5 और 6 को जल्दी से हटाना पड़ा. पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जल्दबाजी के कारण शायद इन जहाजों के कुछ हिस्से जमीन के नीचे ही रह गए होंगे. समय की कमी के बावजूद टीम जहाजों की मुख्य विशेषताओं और वो कहां बने थे यह जानने के लिए काफी जरूरी हिस्से निकालने में सफल रही.