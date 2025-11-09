Advertisement
मिस्र के तीसरे पिरामिड में मिला 'गुप्त दरवाजा', वैज्ञानिकों ने बताया- 'अब मिला असली सबूत'

Egypt Pyramids: वैज्ञानिकों को गीजा के तीसरे सबसे बड़े पिरामिड में एक रोमांचक खोज हुई है. उन्हें पिरामिड के अंदर छिपी हुई हवा वाली जगहें मिली हैं. इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगहें किसी गुप्त दरवाजे या अंदर जाने के रास्ते की तरफ इशारा कर रही हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:33 AM IST
Science News: गीजा के तीसरे सबसे बड़े पिरामिड में एक अनदेखे द्वार(Hidden Entrance)के सबूत मिले हैं. यह खोज खुदाई करके नहीं बल्कि कई सालों के शोध और नई टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है. यह अध्ययन एनडीटी एंड ई इंटरनेशनल नाम की पत्रिका में छपी है. यह पहली बार है जब पिरामिड के पूर्वी हिस्से के पीछे छिपी हुई जगहों का कोई पक्का सबूत मिला है. 2019 में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि पिरामिड के पूर्वी हिस्से में एक गुप्त दरवाजा हो सकता है. उन्होंने देखा कि यहां लगे ग्रेनाइट के पत्थर बाकी पत्थरों से ज्यादा चिकने थे जो अक्सर पिरामिड के मुख्य दरवाजे पर होते हैं.

किस तकनीक की मदद से हुई खोज?
काहिरा यूनिवर्सिटी और टीयूएम के विशेषज्ञों वाली स्कैन पिरामिड्स टीम ने इस बात की जांच की. टीम ने बिना नुकसान पहुंचाने वाली एडवांस मशीनें जैसे जियोराडार, अल्ट्रासाउंड और ERT का इस्तेमाल किया. इन तकनीकों से सतह के नीचे हवा से भरी हुई खाली जगहों का पता चला जिसने गुप्त रास्ते की बात को और भी मजबूत किया. 

कहां हैं ये छिपी हुई जगहें?
ये हवा से भरी खाली जगहें(Air Voids)पिरामिड की बाहरी सतह से लगभग 1.4 मीटर और 1.13 मीटर की गहराई पर मिली हैं. इन जगहों का सटीक माप है- 1 मीटर ऊंची और 1.5 मीटर चौड़ी है. ये माप इस बात को और मजबूत करते हैं कि यहां कोई छिपा हुआ रास्ता या प्रवेश द्वार हो सकता है. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि इसे बिना खुदाई के या पत्थरों को छेड़े बिना ही किया गया है.

क्या है खोज का महत्व?
अगर यह कोज पक्की हो जाती है तो यह मैनकोर पिरामिड के रहस्यों में एक और नई परत जोड़ देगा. पिरामिड का पूर्वी भाग बाकी हिस्सों के कम जाना-पहचाना रहा है और यहां लगे ग्रेनाइट के चिकने पत्थर पहले ही वैज्ञानिकों में यह शक पैदा कर चुके हैं कि यहां कुछ अनदेखा हो सकता है.

क्या मिलेगी नई जानकारी?
यह नई खोज हमें बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है कि पुराने मिस्रवासियों ने इतनी विशाल संरचनाएं कैसे बनाई. गीजा के दूसरे पिरामिडों की तरह मेनकोर पिरामिड भी सदियों से शोध और अंदाजों का केंद्र रहा है. इसका आकार इसे बनाने का तरीका और प्राचीन मिस्र के समाज में इसकी भूमिका आज भी बड़े पुरातत्विक रहस्यों में से एक है. यह नई खोज इन रहस्यों को खोलने में मदद कर सकती है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

