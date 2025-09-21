100 साल की मेहनत लाई रंग...मिल गया मिस्र की प्राचीन मूर्ति का खोया टुकड़ा, वैज्ञानिकों ने देखे नीले-पीले निशान

Science Latest News: मिस्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है. उन्होंने रामेसेस द्वितीय की एक विशाल मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा ढूंढ निकाला है जो पिछले 100 सालों से गायब था. इस मूर्ति का निचला हिस्सा 1930 में जर्मन पुरातत्वविदों ने खोजा था लेकिन ऊपरी हिस्सा तब से नहीं मिला था. यह खोज काहिरा से 150 मील दक्षिण में मिन्या प्रांत के एल अश्मुनेइन में हुई है. मार्च 2024 में अमेरिकी और मिस्र के पुरातत्वविदों की एक टीम ने आखिरकार इसे पूरी तरह से सुरक्षित हालत में ढूंढ लिया. इस खोज ने 23 फीट ऊंची मूर्ति को फिर से पूरा किया है.

यह मूर्ति कहां मिली?

जिस जगह पर यह मूर्ति मिली वहां इसे बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर इसलिए क्योंकि यह नील नदी के बहुत ही करीब है. कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यवोना ट्रंका-अम्रहिन ने बताया कि, 20वीं सदी के बीच में असवान लो डैम बनने से इलाके के पानी का स्तर बहुत बदल गया. इस बदलाव से यहां काम कर रहे पुरातत्वविदों के लिए कई मुश्किलें पैदा हो गईं.

इस खोज में हैरानी वाली क्या बात थी?

इस खोज की सबसे हैरान और रोमांचक बात यह है कि मूर्ति की सतह पर रंगों के निशान मिले हैं. अक्सर प्राचीन मिस्र की मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा जाता था लेकिन अब ऐसी बहुत कम मूर्तियां मिली हैं. इस मूर्ति पर नीले और पीले रंग के निशान मिलना बड़ी खोज है. इस खोज से मूर्ति की कला का महत्व तो बढ़ता है, साथ ही प्राचीन मिस्र के लोगों की संस्कृति और कला के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है.

टुकड़ा मिलने के बाद क्या किया जाना है?

अब मूर्ति का खोया टुकड़ा मिल चुका है तो अगला कदम इन दोनों को एक साथ जोड़ना है. मिस्र के पुरातत्वविद बासम गेहाद ने इन दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और उम्मीद है कि मंजूरी भी मिल जाएगी. इस मूर्ति को जोड़ना प्राचीन मिस्र की पुरानी चीजों को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है.

कौन थे रामेसेस द्वितीय?

रामेसेस द्वितीय, जिन्हें रामेसेस महान भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के सबसे मशहूर राजाओं में से एक थे. उन्होंने 66 सालों तक शासन किया जिसे मिस्र के इतिहास का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है. वह अपने सैनिक अभियानों, बड़े-बड़े निर्माण और बहुत सारी मूर्तियां बनवाने के लिए भी जाने जाते थे. रामेसेस द्वितीय की विरासत ने मिस्र की संस्कृति और इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है.