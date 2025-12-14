कतर में मिली 2 करोड़ साल पुरानी हड्डियां, वैज्ञानिकों ने खोजी 'समुद्री गायों' की सबसे अनजान प्रजाति

Advertisement
Mysterious Creature in Qatar: कतर में हाल ही में समुद्री गायों की हड्डियों का बड़ा भंडार मिला है. इनसे पता चला है कि 20 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से ये पुराने समुद्री जीव इस इलाके के इकोसिस्टम को बदलते आ रहे हैं.

 

Dec 14, 2025, 09:09 AM IST
Sea Cow Fossil Found: ये जीवाश्म मायोसीन काल के शुरुआती समय के हैं और अल मशहबिया में मिले हैं. यह जगह बहुत पहले से समुद्री स्तनधारियों की हड्डियों के लिए मशहूर है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने हाल ही में इन जीवाश्मों को समुद्री गायों (Sea Cow/Dugong) के तौर पर पहचाना है. सलवासिरन कतरेन्सिस के अवशेष आज की समुद्री गायों से छोटे हैं लेकिन इनकी खोज समुद्री गायों और खाड़ी के समुद्री घास के मैदानों के बीच के पुराने संबंध का मजबूत सबूत देती है. 

बहुत खास हैं ये जीव
आज की समुद्री गायें और उनकी पुरानी प्रजाति जैसे सलवासिरन कतरेन्सिस को वातावरण के इंजीनियर कहा जाता है. ये समुद्री जीव समुद्री घास खाते हैं और घास चरते समय समुद्र की जमीन से जरूरी पोषक तत्व को ऊपर लाते हैं. यह काम ना केवल समुद्री घास के मैदानों को साफ रखता है बल्कि कई तरह के समुद्री जीवों के जीवन में भी मदद करता है. 

कितने पुराने हैं ये जीवाश्म
सलवासिरन कतरेन्सिस आज अरब की खाड़ी में रहने वाले डुगोंगों से बहुत छोटे थे. उनका वजन लगभग 113 किलोग्राम होता जबकि आज के डुगोंग का वजन लगभघ 907 किलो होता है. अल महशबिया में मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि पुरानी समुद्री गायों ने भी 2 करोड़ साल से भी ज्यादा समय पहले शायद यहीं काम किया होगा. 

बहुत ही खास है अल मशहबिया
अल मशहबिया दुनिया में स्तनधारियों के जीवाश्मों के लिए सबसे अमीर जगहों में से एक है. यहां पूरे इलाके में 170 से ज्यादा जीवाश्म स्थल पाए गए हैं. जीवाश्मों का यह इतना बड़ा भंडार इस क्षेत्र के प्राचीन समुद्री जीवन की झलक दिखाता है. इसमें शार्क, बैराकुडा जैसी मछलियां और पुराने समय की डॉल्फिन शामिल थीं.

इस खोज से क्या साबित होता है?
अल मशबहिया में मिले जीवाश्म ना केवल पुराने समुद्री वातावरण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं बल्कि इस इलाके के आज के समुद्री घास के ठिकानों को बचाने के महत्व को भी बताते हैं. इस जीवाश्म स्थल की गहन जांच के बाद इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की योजना है. कतर म्यूजियम और स्मिथसोनियन के बीच यह सहयोग खाड़ी के जीवाश्मों की विरासत को बचाने और इसके समुद्री वातावरण के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी हैं. 

