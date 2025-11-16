4000 साल से गायब था! अचानक ग्रीस में मिला दुनिया के सबसे पुराने जहाज का मलबा, वैज्ञानिक बोले- ये तो...

Worlds Oldest Ship: डोकोस जहाज का मलबा तकरीबन 2700 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के बीच का है. यह उस समय के प्रारंभिक हेलैडीक काल और एजियन सागर में होने वाले समुद्री व्यापार के बारे में बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारी देता है. यह एक छोटा मालवाहक जहाज थाल जिसकी लंबाई शायद 15 मीटर से ज्यादा नहीं थी. यह मलबा डोकोस द्वीप के पास एक अमेरिकी पत्रकार पीटर थ्रोकमॉर्टन को मिला था. जहाज से 15,000 से ज्यादा चीनी-मिट्टी के टुकड़े जिसमें घड़े, बर्तन, चक्की के पत्थर और ओब्सीडियन औजार शामिल थे.

कब और कहां हुई थी इसकी खोज?

इस जहाज का मलबा 23 अगस्त 1975 को दक्षिणी ग्रीक और हाइड्रा द्वीप के बीच डोकोर के एक बिना आबादी वाले टापू के पास थी जिसे पुराने समय में एपरोपिया कहा जाता था. पीटर थ्रोकमॉर्टन की खोज के दौरान उन्होंने 20 मीटर की गहराई पर जहाज के बिखेरे हुए सामान के निशान देखे. उस समय तक लकड़ी का ढांचा बहुत पहले ही गल चुका था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से San Francisco 1 घंटे में? वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत लाई रंग, मैक-10 की स्पीड पर उड़ेंगे विमान

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे तय हुई तारीख?

HIMA(हेलेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी)के अनुसार, जहाज के मलबे से मिले मिट्टी के बर्तनों की उम्र लगभग 2200 ईसा पूर्व तय की गई है. इसी वजब से डोकोस को मलबा अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जहाज का मलबा बन गया है. ये मिट्टी के बर्तन जिसमें जार, सॉसबोट और कटोरे शामिल हैं. माना जाता है कि इसमें ज्यादातर चीजें आर्गोलिड क्षेत्र की कार्यशाला में बनी थीं.

यह भी पढ़ें: चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी '4 चूहों की टीम', धरती पर लौटते ही शुरू कर दी हड़कंप मचाने वाली स्टडी

खोज में और क्या-क्या मिला?

इस जगह से सारोनिक खाड़ी की खास ज्वालामुखीय चट्टानों से बने गोल और चौकोर चक्की के पत्थर भी मिले हैं. इसके साथ ही मेलोस से मिले ओब्सीडियन ब्लेड भी मिले हैं. HIMA का मानना है कि इन ब्लेडों पर इस्तेमाल के कोई निशान नहीं हैं जिससे पता चलता है कि इन चीजों का इस्तेमाल जहाज पर रोजमर्रा के काम के लिए नहीं बल्कि खासतौर पर अदला-बदली के लिए बनाया गया था.