वैज्ञानिकों को मिली 6,000 साल पुरानी इंसानी हड्डियां, जांच में वैज्ञानिकों ने बोला- इसने तो शेर...

Science News in Hindi: बुल्गारिया में वैज्ञानिकों को 6,000 साल पुराना एक ऐसा कंकाल मिला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यह कंकाल एक ऐसे युवक है जो हजारों साल पहले एक खतरनाक शेर के हमले में बाल-बाल बच गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:49 PM IST
6000 Year Old Skeleton: बुल्गारिया में वैज्ञानिकों को एक ऐसे युवक का कंकाल मिला है जिसने हजारों साल पहले एक खतरनाक शेर का मुकाबला किया था. यह युवक शेर के एक हमले से बाल-बाल बच गया था जिसका पता वैज्ञानिकों ने उसके अवशेष की जांच करके लगाया है. यह खोज दिखाती है कि हजारों साल पहले इंसान और बड़े शिकारी जानवरों के बीच कैसी लड़ाइयां होती थीं. यह कंकाल बुल्गारिया के थ्रेसियन क्षेत्र में एक पुराने कब्रिस्तान से मिला है. यह खोज दिखाती है कि उस समय के लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवरों से भिड़ जाते थे. 

युवक के बारे में क्या मिली जानकारी?
वैज्ञानिकों की जांच में सामने आया कि, मौत के समय उसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच थी और उसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच से ज्यादा थी. वह आज से लगभग 6,500 साल पहले रहता था और उसका कंकाल काला सागर के पास एक टीले से मिला है. उसकी खोपड़ी और हाथ-पैरों पर गहरे घाव और छेद के निशान मिले हैं. निशानों को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि, उस पर किसी बड़े मांसाहारी जानवर ने हमला किया था. 

यह भी पढ़ें: पिरामिड से भी पुरानी: झील के नीचे मिली 5200 साल पुरानी रहस्यमयी नावें, वैज्ञानिक बोले- इन्हें तो...

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
बुल्गारिया की वैज्ञानिक नादेज्दा करास्तोयानोवा ने बताया कि, हजारों साल पहले पूर्वी बुल्गारिया के उस इलाके में सचमुच शेर मौजूद थे. नादेज्दा ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कंकाल की बारीकी से जांच की. उनकी रिसर्च से यह साबित हो गया कि उस युवक पर जो हमला हुआ था वह किसी मामूली जानवर ने नहीं बल्कि एक शेर ने ही किया था.

इंसान और शेर की पुरानी दुश्मनी
वैज्ञानिक नादेज्दा ने बताया कि, हजारों साल पहले इंसानों और शेरों का आमना-सामना होना एक आम बात थी. बुल्गारिया में अलग-अलग जगहों से 15 से ज्यादा शेरों की हड्डियां मिली हैं. कुछ शेरों की हड्डियों पर कटने के निशान मिले हैं. इससे पता चलता है कि उस समय के इंसान शेरों का शिकार करते थे और उनका मांस भी काटते थे.

यह भी पढ़ें:   वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहे ये भूकंप के झटके, तेजी के खिसक रही हैं जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स?

क्यों खास है ये खोज?
शेरों के ज्यादातर अवशेष समुद्र किनारे वाली जगहों पर मिले हैं. इसी इलाके में वह युवक भी मिला था जिससे साफ है कि यहां इंसान और शेर-अक्सर एक-दूसरे के सामने आ जाते थे. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी इंसान के कंकाल पर जानवर के हमले के निशान मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है. इससे साफ होता है कि प्राचीन काल में इंसान ने केवल शेरों के अपनी जान बचाता था बल्कि शिकार भी करता था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

