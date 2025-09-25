इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट

Tombs Uncovered in Iraq: इराक के दोहुक प्रांत के खानके इलाके में करीब 40 कब्रें मिली हैं. माना जाता है कि ये कब्रें लगभग 2300 साल पुरानी हेलेनिस्टिक काल की हैं. यह खोज इराक के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी देती है. बता दें कि, इराक अभी पिछले 100 सालों के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है. देश के सबसे बड़े जलाशय का जलस्तर कम हो गया है जिससे दशकों से पानी में डूबी हुई जमीन अब दिखने लगी हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण दजला और फरात जैसी नदियों का पानी कम हो रहा है.

वैज्ञानिकों ने खोज के बारे में क्या कहा?

हाल ही में नए मिले ये मकबरे मोसुल बांध के पास हैं जो माना जा रहा है कि सिकंदर महान के समय के बाद के हैं यानी हेलेनिस्टिक काल के. दुहोक में पुरातत्व विभाग के निदेशक बेकास ब्रेफकानी ने कहा कि, अभी तक हमने 40 कब्रों की खोज की है. उनकी टीम इन कलाकृतियों का जल्दी से अध्ययन और बचाव कर रही है ताकि पानी बढ़ने से पहले इन्हें सुरक्षित किया जा सके.

कैसे हुई ये खोज?

सूखा पड़ने की वजह से वैज्ञानिकों को उन जगहों तक पहुंचने में मदद मिली जो पहले पानी के नीचे छिपी थीं. हालांकि इस खोज को लेकर पूरी जानकारी का सामने आना अभी बाकी है. द कूल डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कब्रें दशकों से पानी के नीचे थीं और अचानक दिखना बताता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे दबे हुए इतिहास को बता सकता है.

इराक में कितना पानी बचा है?

इस खोज की मुख्य वजह इराक का बिगड़ता हुआ जल संकट है. एक रिपोर्ट के अनुसार, इराक ने अब सिर्फ 8% पानी बचा है जिस वजह से देश 1933 के बाद से अपने बड़े सूख का सामना कर रहा है. इराक में बाकी इलाकों की तरह खानके इलाके में भी बहुत गर्मी पड़ रही है और बारिश कम हो रही है. ईरान और तुर्की में बने बांधों ने भी दजला और फरात नदियों का पानी बहुत कम कर दिया है.

वैज्ञानिक इससे क्यों नाखुश हैं?

प्राचीन कब्रों का मिलना एक अच्छी वैज्ञानिक खोज की है, लेकिन यह दुखद सच्चाई को भी दिखाता है. यह खोज ऐसे समय में हुई है जब इराक में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है. पुरातत्वविद पुरानी चीजों की खोज में लगे हैं लेकिन लाखों लोग इस खराब होते पर्यावरण की सच्चाई का सामना कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इराक में सूखा आता रहता है लेकिन अब इंसान जलवायु परिवर्तन के कारण यह और भी भयानक हो गया है और बार-बार आ रहा है.