इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट
Advertisement
trendingNow12935740
Hindi Newsविज्ञान

इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट

Archaeological Findings: इराक में भयंकर सूखे के कारण एक अनोखी पुरातत्वविक खोज हुई है जिसमें मोसुल बांध के पास पानी कम बोने के दर्जनों पुरानी कब्रें मिली हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट

Tombs Uncovered in Iraq: इराक के दोहुक प्रांत के खानके इलाके में करीब 40 कब्रें मिली हैं. माना जाता है कि ये कब्रें लगभग 2300 साल पुरानी हेलेनिस्टिक काल की हैं. यह खोज इराक के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी देती है. बता दें कि, इराक अभी पिछले 100 सालों के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है. देश के सबसे बड़े जलाशय का जलस्तर कम हो गया है जिससे दशकों से पानी में डूबी हुई जमीन अब दिखने लगी हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण दजला और फरात जैसी नदियों का पानी कम हो रहा है. 

वैज्ञानिकों ने खोज के बारे में क्या कहा?
हाल ही में नए मिले ये मकबरे मोसुल बांध के पास हैं जो माना जा रहा है कि सिकंदर महान के समय के बाद के हैं यानी हेलेनिस्टिक काल के. दुहोक में पुरातत्व विभाग के निदेशक बेकास ब्रेफकानी ने कहा कि, अभी तक हमने 40 कब्रों की खोज की है. उनकी टीम इन कलाकृतियों का जल्दी से अध्ययन और बचाव कर रही है ताकि पानी बढ़ने से पहले इन्हें सुरक्षित किया जा सके.

यह भी पढ़ें: फिर जाग उठा भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से गूंज उठा अंडमान

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई ये खोज?
सूखा पड़ने की वजह से वैज्ञानिकों को उन जगहों तक पहुंचने में मदद मिली जो पहले पानी के नीचे छिपी थीं. हालांकि इस खोज को लेकर पूरी जानकारी का सामने आना अभी बाकी है. द कूल डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कब्रें दशकों से पानी के नीचे थीं और अचानक दिखना बताता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे दबे हुए इतिहास को बता सकता है. 

इराक में कितना पानी बचा है?
इस खोज की मुख्य वजह इराक का बिगड़ता हुआ जल संकट है. एक रिपोर्ट के अनुसार, इराक ने अब सिर्फ 8% पानी बचा है जिस वजह से देश 1933 के बाद से अपने बड़े सूख का सामना कर रहा है. इराक में बाकी इलाकों की तरह खानके इलाके में भी बहुत गर्मी पड़ रही है और बारिश कम हो रही है. ईरान और तुर्की में बने बांधों ने भी दजला और फरात नदियों का पानी बहुत कम कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: क्या वैज्ञानिकों को मिल गई मिस्र की रानी Cleopatra की कब्र? 2000 सालों के बाद सुलझ सकता है रहस्य

वैज्ञानिक इससे क्यों नाखुश हैं?
प्राचीन कब्रों का मिलना एक अच्छी वैज्ञानिक खोज की है, लेकिन यह दुखद सच्चाई को भी दिखाता है. यह खोज ऐसे समय में हुई है जब इराक में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है. पुरातत्वविद पुरानी चीजों की खोज में लगे हैं लेकिन लाखों लोग इस खराब होते पर्यावरण की सच्चाई का सामना कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इराक में सूखा आता रहता है लेकिन अब इंसान जलवायु परिवर्तन के कारण यह और भी भयानक हो गया है और बार-बार आ रहा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Archaeologists

Trending news

मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
गुजरात में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला
Gujarat
गुजरात में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
;