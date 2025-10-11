तुर्की में मिले 7,000 साल पुराने पांच फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान खोल रहे हैं इतिहास के अनसुने राज

7000 Year Old Footprints in Turkey: तुर्की के हाटे शहर के बीच में एक बहुत बड़ी खोज हुई जो पुराने समय के बारे में काफी कुछ बता सकती है. टेल कुर्दु होयुक में चल रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5,200 ईसा पूर्व साल पुराने 5 इंसान के पैरों के निशान मिले हैं. यह खोज पुराने अनातोलियन समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है और उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक रीतियों को जानने का एक खास मौका देती है. यह जानकारी सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय ने दी है.

कब हुई ये खोज?

21 अगस्त 2025 को हाटे के रेहानली जिले में टेल कुर्दु होयुक में काम कर रहे वैज्ञानिकों को ये 5 सुरक्षित पैरों के निशान मिले. ये निशान बारिश से भीगी मिट्टी पर बने थे और 7,000 साल से भी ज्यादा समय तक बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहे हैं. यह खोज एक खाई में हुई जिसे ताम्रपाषाण युग(Copperstone Age)के उबैद काल के इतिहास को जानने के लिए खोदा गया था.

क्या है इस खोज का महत्व?

इस खोज का महत्व मानव पैरों के निशान के दुर्लभ होने में ही नहीं बल्कि यह इतिहास दर्ज होने से पहले के अनातोलिया में इंसानों की मौजूदगी का सीधा सबूत है. औजार, मिट्टी के बर्तन या पुरानी इमारतों जैसी सामान्य खोजों के हटकर ये पैरों के निशान उन लोगों की जिंदगी की झलक पेश करते हैं जो इतिहास दर्ज होने से पहले इस जमीन पर चलते थे.

क्यों महत्वपूर्ण है उबैद काल?

उबैद काल को इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि यह खानाबदोश जीवन से स्थायी खेती वाले समुदायों में बदलने को समझने में मदद करता है. इस काल के पैरों के निशान मिलना बहुत ही दुर्लभ है जिससे यह खोज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. समय के साथ सख्त हो चुकी मिट्टी पर छूटे ये निशान इन शुरूआती बसने वालों के रोजमर्रा के जीवन की एक अद्वितीय झलक पेश करते हैं. बारिश से भीगे कीचड़ में चलते हुए इन लोगों ने अपने पीछे अपनी गतिविधियों का एक रिकॉर्ड छोड़ दिया.