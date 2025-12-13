पेरू के रेगिस्तान में निकला 5,000 साल पुराना मंदिर, आखिर क्यों दीवार में दफनाए गए थे 3 कंकाल?

Archaeological Findings: पेरू के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में पुरातत्वविदों ने रेत के टीलों में दबा हुआ एक अद्भुत प्राचीन मंदिर खोजा है. यह मंदिर लगभग 4,000 से 5,000 साल तक पुराना बताया जा रहा है. यह जगह वैले दे जाना में है जिसकी पहचान उकुपे परियोजना ने की है. खुदाई करने वाली टीम को शुरुआत में मंदिर की दीवारें मिलीं और बाद में उन्हें पता चला कि यह जगह धार्मिक थी. यहां एक केंद्रीय सीढ़ी मिली जो शायद अनुष्ठानों के लिए एक ऊंचे मंच तक जाती थी. टीम को दीवारों पर नक्काशी भी मिलीं जिनमें बिल्लियां, सरीसृप के पंजे और पक्षी के सिर वाले मानव शामिल थे.

इन मंदिरों में क्या होता था?

इस जगह पर 3 एडल्ट कंकाल भी मिले जो दीवारों के बीच दफन थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग मंदिर के अनुष्ठानों का हिस्सा रहे होंगे क्योंकि उनकी दफन की स्थिति किसी खास धार्मिक उद्देश्य की तरफ इशारा करती है. कंकालों के पास ही लिनेन में लिपटा एक बंडल मिला जो शायद देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद रहा होगा.

यह भी पढ़ें: सहारा की रेत में मिला 7,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिकों ने बताया- 'पूरी दुनिया से अलग है इनका DNA'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मंदिर में मिले प्रतीकों का महत्व?

मंदिर में मिली नक्काशी खासकर बिल्ली और पक्षी के सिर वाले इंसान, बताते हैं कि इन प्रतीकों का गहरा आध्यात्मिक मतलब था. इस कलाकृति की वजह से पुरातत्वविद मंदिर की उम्र 4,000 से 5,000 साल तक सटीक रूप से तय कर पाए हैं. पराने मंदिर के अलावा खुदाई में लगभग 600-700 ईस्वी के दूसरे मंदिर के भी अवशेष मिले जो मोचे संस्कृति से संबंधित माने जा रहे हैं. इस मंदिर में 5 से 6 साल के एक बच्चे के अवशेष भी मिले.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में खुलेआम घूम रहा है बृहस्पति से 6 गुना बड़ा ग्रह, 300 सालों में पूरा करता है एक चक्कर

क्या रहा इस खोज का नतीजा?

वैले दे जाना की ये खोजें पेरू की प्राचीन संस्कृतियों की समृद्धि दिखाती हैं. 2 अलग-अलग समय के मंदिर, एक हजारों साल पुराना और दूसरा बाद का यह दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में धार्मिक प्रथाएं कैसे बदलती रहीं लेकिन उनकी निरंतरता बनी रही. हालांकि, खोज अब भी जारी है, कलाकृतियों औप कंकालों की गहरी जांच से ही उन लोगों की पूरी जानकारी मिल पाएगी जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे.