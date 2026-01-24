Advertisement
इंडोनेशिया में मिली 67,800 साल पुरानी पेंटिंग, नुकीले हाथों के निशान देख उड़े वैज्ञानिकों के होश

Cave Painting: इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर वैज्ञानिकों को एक ऐसी रहस्यमयी गुफा मिली है जिसने इतिहास के पन्ने पूरी तरह से पलट दिए हैं. इस गुफा की दीवारों पर इंसानी हाथों के निशान मिले हैं, जो करीब 67,800 साल पुराने हैं.

Jan 24, 2026
Old Cave Painting: इंडोनेशिया के एक खूबसूरत द्वीप सुलावेसी में पुरातत्वविदों को एक ऐसी गुफा मिली है जिसने इतिहास बदल दिया है. यहां गुफा की दीवारों पर बहुत ही सुंदर और अनोखे चित्र बने हुए हैं. वैज्ञानिकों ने जब इन रंगों की जांच की तो पता चला कि यह कलाकारी करीब 67,800 साल पुरानी है. यह अब तक की खोजों में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला बन गई है. सुलावेसी द्वीप अपने अजीब आकार और पुरानी कलाकृतियों के लिए मशहूर है. इसी इलाके में पहले भी 45,500 साल पुरानी एक मोटे सूअर की पेंटिंग और 51,200 साल पुराना शिकार का एक सीन मिल चुका है.

इसे कैसे बनाया गया था?
इसे बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने अपनी हथेली को पत्थर पर दबाया होगा और उस पर रंग की फुहार डाली होगी जिससे उसके हाथ की एक साफ आकृति बन गई होगी. हालांकि यह तकनीक यूरेशिया के अन्य हिस्सों में निएंडरथल द्वारा छोड़े गए निशानों से बेहद मिलती-जुलती है. लेकिन ये इंडोनेशियाई निशान काफी पुराने हैं और इनमें एक अलग खासियत है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक भी दंग...बृहस्पति के चंद्रमा पर मिला जीवन का सबूत, अंधेरे महासागर में छिपी है नई दुनिया

मिला 35000 साल का अंतर
दक्षिण-पूर्वी सुलावेसी में स्थित 44 कला स्थलों के जांच के दौरान हाथ के ये स्टेंसिल खोजे गए जिनमें से 14 स्थल पहले विज्ञान के लिए अनजान थे. इनमें से कई गुफाओं में कलात्मक गतिविधि के दो अलग-अलग चरणों के सबूत मिले हैं जिनके बीच लगभग 35,000 साल का अंतर है. इनमें मानव स्टेंसिल के साथ-साथ जानवरों और इसी तरह की आकृतीयों वाली कलाकृतियां भी शामिल हैं.

कितनी पुरानी है पेंटिंग्स?
वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ के मूल निवासियों के पूर्वज हजारों साल पहले इंडोनेशिया के रास्ते ही वहां पहुंचे थे. पुरानी चिजों की जांच से पता चलता है कि आज के ऑस्ट्रेलियाई और पापुआन लोगों के पूर्वज इंडोनेशिया से होकर गुजरे थे. लेकिन, वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान हैं कि ये लोग सुलावेसी द्वीप पर इतना जल्दी कैसे पहुंचे. 

यह भी पढ़ें: Science News: जिसे 'मरा हुआ ग्रह' समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

कैसे हुई इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने इन चित्रों की सही उम्र का पता लगाने के लिए लेजर वाली आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग के ऊपर समय के साथ चूने की एक बहुत पतली परत जम गई थी. वैज्ञानिकों ने इस परत की जांच की क्योंकि यह परत पेंटिंग बनने के बाद जमी होगी इसलिए यह साफ हो गया कि पेंटिंग कम से कम इतनी पुरानी तो है ही. जांच में पता चला कि ये निशान 67,800 साल पुराने हैं जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

